Morte di Francesco Valdiserri, il passeggero dell’auto ai pm: “Andavamo veloce, Chiara ha svoltato all’improvviso e ha travolto il ragazzo”

«Andavamo veloce. Chiara si è accorta che avrebbe dovuto girare a destra, ha svoltato all'improvviso ed è salita sul marciapiede». È il racconto che ha fornito agli inquirenti il giovane che era nell'auto con Chiara Silvestri la notte tra il 19 e il 20 ottobre. L'auto ha travolto, uccidendolo, Francesco Valdiserri in via Cristoforo Colombo a Roma.

Il testimone, 21 anni, ha ricostruito gli istanti precedenti al tragico impatto. «Sono ancora molto provato mi sono reso conto di non poter far niente purtroppo, Chiara non si è distratta – afferma –, è stato un problema di guida, io non ho visto il contachilometri ho capito all'ultimo quanto stava per accadere poi ho aperto lo sportello».

La ragazza è attualmente agli arresti domiciliari per l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. Nei prossimi giorni verrà effettuata una perizia sul cellulare e sulla Suzuki Swift. Gli inquirenti vogliono accertare se stesse utilizzando il telefono e a quale velocità esatta stesse viaggiando l'auto.

La dinamica dell’incidente

Francesco era uno studente universitario al primo anno di Lettere, avrebbe compiuto 19 anni tra un mese, ma per lui non ci saranno più feste al ritmo della sua band, di cui era il frontman. Mercoledì 19 ottobre, poco dopo mezzanotte, stava camminando sul marciapiede in via Cristoforo Colombo, arteria iper trafficata che collega Roma al mare, insieme ad un amico. Era diretto a casa dopo una serata al cinema, ma l’auto guidata da Chiara Silvestri, 23 anni, gli è piombata addosso, a folle velocità e senza alcun segno di frenata. Francesco ha perso la vita sul colpo, il suo amico è rimasto illeso.

Chiara Silvestri, commessa, a cui già tre anni fa era stata ritirata la patente per 6 mesi, è stata arrestata per omicidio stradale e ora si trova ai domiciliari a Dragona, alle porte della Capitale. Nell’urto si è rotta un polso, qualche contusione invece per il ragazzo che era in macchina accanto a lei, Datan Pensa, 21 anni, residente a Fara Sabina.