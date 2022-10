Governo, assalto al fisco. Fazzolari: “L’aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI”. La replica del Pd: “Alzare il tetto al contante favorisce l'evasione”

ROMA. La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. È quanto si legge in una nota del partito.

Alzare il tetto di spesa in denaro contante dagli attuali 2mila a 10mila euro è una «proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: meno burocrazia, più libertà» scrive il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini su Facebook.

«L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di Fratelli d’Italia, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto». Così il senatore di Fdi, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

La risposta della Commissione europea

«Il contante deve essere disponibile». Sui massimali nel contesto dell'anti-riciclaggio «avevamo proposto dei tetti a livello Ue ma non ci sono accordi per ora, tocca agli Stati membri decidere. I tetti variano molto, si va dai 500 euro della Grecia a Paesi che non ce l'hanno. Come Commissione, preferiremmo dei massimali più bassi possibili». Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis rispondendo, in conferenza stampa, ad una domanda sulla proposta della Lega. «La proposta iniziale Ue era diecimila euro, ma ci sono opinioni diverse», ha aggiunto Mairead McGuinnes, commissaria ai Servizi Finanziari.

Le reazioni dell’opposizione

«È una proposta che non condividiamo in alcun modo, è in totale controtendenza con quanto deciso in questi anni in Italia e in gran parte dei Paesi europei per ridurre progressivamente l'uso del contante e spingere la tracciabilità dei pagamenti e la lotta all'economia sommersa. La Meloni nelle sue dichiarazioni programmatiche ha citato la lotta all'evasione fiscale tra gli obiettivi del nuovo governo. Se il buongiorno si vede dal mattino (e da proposte come quella della Lega sul contante), l'Italia rischia di andare in una direzione esattamente opposta». Lo dice, interpellato, il responsabile economico del Pd Antonio Misiani.

«Condono, aumento tetto contante, flat tax: una bella strategia demenziale per aumentare l'evasione fiscale». Lo dice Carlo Calenda ai cronisti al Senato.

«Primissimi giorni del nuovo governo Meloni e i piani di questa destra diventano sempre più chiari: favorire i privilegi di pochi e lotta alla povertà sociale, altro che illegalità. Il progetto di legge depositato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro, a prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai, è irricevibile. Un vero e proprio regalo alle mafie, che stimola il riciclaggio di denaro sporco, del tutto incomprensibile». Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde e deputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Eleonora Evi e Angelo Bonelli, che proseguono: «Alzare il tetto del contante da 1000 a 10mila euro renderebbe impossibile controllare i flussi di denaro e non farebbe altro che favorire l'evasione. Dopo il messaggio lanciato dalla premier Meloni nel suo discorso di insediamento sulla pace fiscale, ci domandiamo quale sia la strategia della destra per aiutare famiglie e imprese afflitti dal caro bollette. La lotta alle mafie e alla illegalità, grandi protagoniste del discorso di insediamento alla Camera di Giorgia Meloni, non vediamo come possano collimare con una proposta di questo tipo», concludono.

«Ieri l'annuncio di nuovi condoni da parte di Giorgia Meloni. Oggi l'emendamento presentato dalla Lega che aumenta a 10.000 euro il tetto al contante. Un regalo, cioè, a chi paga in nero ed evade grosse cifre. Citano Paolo Borsellino, si riempiono la bocca di parole come “patria”, urlano “prima gli italiani”, ma ci sono poche cose anti-patriottiche come l'evasione». Lo afferma il deputato Pd Marco Furfaro. «Perché – riprende – evadere significa avere meno ospedali, meno scuole, meno trasporti, meno borse di studio. Meno tutto. Con buona pace di quei “fessi” che pagano le tasse e di chi di quei servizi ne ha bisogno».

«In una fase in cui le mafie cercano di infiltrarsi nell'economia legale investendo i soldi di provenienza illecita e criminale si fa loro un regalo consentendo di movimentare cifre ingenti senza alcun controllo. La lotta alle mafie e all'illegalità non ha bisogno di dichiarazioni di principio ma di atti coerenti e l'aumento del tetto del denaro non lo sarebbe di certo». Così su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.