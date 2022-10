Primo intervento di Ilaria Cucchi in Senato: "Intollerabile violenza alla Sapienza, studenti trattati come terroristi"

"Mi chiamo Ilaria Cucchi e voi tutti sapete chi sono, conoscete la mia storia". Ha esordito così Ilaria Cucchi nel suo primo intervento in Senato, in occasione del voto di fiducia al Governo Meloni. "Ho dovuto subire ostilità e offese di alcuni esponenti della sua maggioranza, qualcuno che ha addirittura responsabilità di Governo. Ma nei suoi confronti non nutro pregiudizio", ha aggiunto, per poi focalizzarsi sugli scontri a La Sapienza. "Gli studenti ieri sono stati affrontati come terroristi, per il semplice fatto che credevano di avere il diritto di protestare. I modi violenti e disumani con cui sono stati trattati sono intollerabili". Di Luca Pellegrini

03:37