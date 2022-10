Via Marina, rissa a colpi d'ascia tra stranieri

Quando cala la sera la violenza si impossessa delle strade. A Napoli, ma non solo, il fenomeno è diventato un’emergenza che semina il panico tra i cittadini. A via Marina la tensione si taglia con il coltello, anzi con l’accetta.Infatti l'altra notte, come testimoniato e documentato da alcuni cittadini che hanno segnalato l’accaduto al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, c’è stata l’ennesima rissa tra stranieri. Uno di essi addirittura brandiva un’accetta con la quale ha fronteggiato i suoi rivali. Le segnalazioni simili ricevute da Borrelli sono numerose ed arrivano quasi quotidianamente.

