I nuovi casi di coronavirus registrati in italia nelle ultime 24 ore sono 31.760, in diminuzione rispetto ai 35.043 di ieri. I morti sono 94, ieri ne erano stati segnalati 93.

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

È stabile il trend dei nuovi casi Covid in Veneto, dove si registrano 4.310 contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano 4.772 ). Il bollettino della Regione segnala anche 9 vittime. Stabile il dato dei malati Covid ricoverati in area medica, 1.075, mentre flette quello dei pazienti in terapia intensiva, 32 (-6) Altri sette morti per Covid in Toscana e 2.192 nuovi casi (età media 54 anni) nelle 24 ore secondo il rapporto quotidiano della regione, mentre calano da 2.381 a 2.192 i contagi.

Oggi nel Lazio su 4.023 tamponi molecolari e 16.313 tamponi antigenici per un totale di 20.336 tamponi, si registrano 2.981 nuovi casi positivi (-298), sono 3 i decessi (-2), 618 i ricoverati (-11), 32 le terapie intensive (+1) e +5.341 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,6%. I casi a Roma città sono a quota 1.533. Sono 1.918, su 13.864 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 13,83%, praticamente invariato rispetto al 13,85 di ieri. Tre le vittime segnalate dal bollettino regionale. Invariata l'occupazione di posti letto nelle terapie intensive, a quota 11, mentre cala lievemente quella nelle degenze, a quota 268 (-4). Scendono da 2.381 a 1.327 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime ore in Puglia su 12.308 test. Cinque i decessi che sono stati registrati. Il tasso di positività è del 10,8%.

Continua la discesa dei contagi (-14,4%), tornano a scendere le terapie intensive (-8,7%), stabili i ricoveri (+1,6%) e decessi in aumento (+2,8%). Si riassume in questi dati l'andamento della pandemia da Covid-19 in Italia nella settimana 19-25 ottobre, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Rispetto ai 7 giorni precedenti, e per la seconda settimana consecutiva - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - si registra un calo dei nuovi casi settimanali: da oltre 275mila della scorsa settimana scendono a quota 236mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 34 mila casi al giorno".

Ad esclusione della Sicilia (+3,3%), il calo dei nuovi casi riguarda tutte le Regioni (dal -3,8% del Lazio al -34,5% della Provincia Autonoma di Bolzano).

Sul fronte degli ospedali, afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe, «tornano a scendere le terapie intensive dopo tre settimane consecutive di aumento, mentre si stabilizzano i ricoveri in area medica. In termini assoluti, i posti letto Covid occupati in area critica, dopo aver raggiunto il massimo di 254 il 17 ottobre sono scesi a 232 il 25 ottobre; in area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, hanno raggiunto quota 7.106 il 25 ottobre».

In ulteriore lieve aumento, invece, il numero dei decessi: 559 negli ultimi 7 giorni (di cui 14 riferiti a periodi precedenti), con una media di 80 al giorno rispetto ai 78 della settimana precedente.

«Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c'era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore liberalizzazione. Quello che mi preme è che tutti i malati che sono rimasti indietro in questi anni, penso alla prevenzione, agli screening e ai malati oncologici, possano finalmente avere una sanità migliore, più equa, che non dipenda dalla disponibilità economica, da dove uno è nato o abita in Italia». Così alla sua prima uscita pubblica il neoministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico all' ateneo Tor Vergata. «È utile fare chiarezza su quanto successo dal punto divista amministrativo, come ieri è stato detto dal presidente del Consiglio. Tutte le forze politiche sono d'accordo», ha poi aggiunto rospetto alla proposta di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. «Sul piano degli acquisti – ha concluso- credo sia corretto per dare un segnale ai molti malati che i soldi pubblici vengono spesi in modo corretto».

Sono 6,8 milioni gli italiani non vaccinati contro il Covid: di questi 830mila guariti sono protetti solo temporaneamente. Sono inoltre 7,46 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,36 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato. Per la quarta dose il tasso di copertura nazionale è al 21,4% con nette differenze regionali: dal 10% della Sicilia al 33% del Piemonte. Questo quanto emerge sul fronte vaccini dal monitoraggio settimanale indipendente della Fondazione Gimbe relativa al periodo 19-25 ottobre da cui si evince inoltre che calano i nuovi vaccinati: 1.411 rispetto ai 1.576 della settimana precedente (-10,5%). Per quanto riguarda la quarta dose, la platea per il secondo richiamo è di 19,1 milioni di persone: di queste, 13,2 milioni possono riceverlo subito, 1,8 milioni non sono eleggibili nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni e 4,1 milioni l'hanno già ricevuto. Al 26 ottobre sono state somministrate 4.092.138 quarte dosi, con una media mobile di 35.944 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 35.486 della scorsa settimana (+1,3%). Infine sulle quinte dosi nessun dato ufficiale è attualmente disponibile.

Il monitoraggio di Gimbe, nel capitolo varianti, sottolinea che, secondo le previsioni, la nuova variante BQ1 e il suo sotto-lignaggio BQ1.1 (la Cerberus) diventeranno dominanti tra metà novembre e inizio dicembre 2022, con verosimile aumento dei casi nelle prossime settimane o mesi. In base agli studi disponibili, BQ.1 ha una rilevante capacità di sfuggire alla risposta immunitaria, indotta sia da vaccinazione che da infezione naturale. Al momento, conclude il monitoraggio di Gimbe, non ci sono evidenze che questa variante sia associata ad una maggiore gravità dell'infezione rispetto ad Omicron BA.4/BA.5.

Il governo intanto valuta il congelamento delle multe di 100 euro per gli ultra cinquantenni che, prima del 15 gennaio 2022 non risultino in regola con gli obblighi vaccinali sul Covid, compresi quanti non hanno effettuato la terza dose. Un emendamento del governo, annunciato dal ministro Ciriani, in questo senso potrebbe infatti essere inserito nel decreto aiuti ter in discussione alla Camera. Ma c'è anche chi, come la Lega, chiede di arrivare a cancellare le sanzioni. «C'è la proposta del ministero di rinviare l'invio delle multe, perché non sono in grado di inviarle per questioni tecniche, ma attendiamo il testo dal Ministero», ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a Sky Tg 24, rimarcando che le multe non saranno cancellate ma «solo rinviate».