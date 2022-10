Dossier Immigrazione, Lombardia prima regione per residenti stranieri: sono il 23% della popolazione nazionale

È stato presentato a Milano, in contemporanea con le altre regioni d’Italia, il Dossier Statistico Immigrazione 2022 realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, in collaborazione con il Centro Studi Confronti e l'Istituto di Studi Politici San Pio V. Tra i dati più rilevanti, su scala nazionale, Idos sottolinea che per quanto riguarda «i migranti sbarcati in Italia tra il 2021-2022, le nazionalità dichiarate sono riconducibili a Paesi che maggiormente stanno soffrendo la pressione dei cambiamenti climatici».

Tra i primi Paesi di provenienza ci sono Tunisia, Egitto, Bangladesh, Afghanistan, Siria, Costa d'Avorio, Eritrea, Guinea, Pakistan e Iran. «Parliamo di Paesi dipendenti dal grano russo e ucraino, come abbiamo visto nel caso dell'Egitto», spiega ancora Idos.

«Aree del mondo allo stremo per la siccità intervallata da alluvioni, l'innalzamento delle temperature oltre la media del resto del mondo e le conseguenti carestie che stanno affamando decine di milioni di persone».

Nel panorama nazionale complessivo, all’inizio del 2022, i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia erano 3.561.540, un numero cresciuto del 5,6%, rispetto all'anno precedente (quando risultavano 3.373.876) e che tuttavia resta ancora inferiore rispetto ai 3.615.826 di inizio 2020 e ai 3.717.406 di inizio 2019.

Quanto alla Lombardia - i dati sono stati raccolti con la collaborazione di Anolf Milano, Cisl Milano, Cgil Lombardia, Uil Milano e Lombardia - si conferma la regione con il più alto numero di residenti stranieri, con una quota del 23% sul totale nazionale. Parliamo di 1 milione e 193.910 cittadini lombardi di origine straniera (dati al 31.12.2021) che rappresentano il 12 % del totale. Gli immigrati che arrivano in Lombardia provengono principalmente da Romania (167.453), Egitto (94.586), Marocco (96.688), Albania (89.057), Cina (75.065), Filippine (57.954).

Al settimo posto l’Ucraina, nonostante l’emergenza legata all’invasione russa dello scorso 24 febbraio, con 54.754 immigrati, seguita da India (49.270), Perù (42.935), Pakistan (42.218). Poco più della metà, il 50,9%, sono donne, il 22,5% sono minori. Quasi il 70% di chi arriva in Lombardia , è “soggiornante di lungo periodo” mentre il 28% sono stranieri in attesa di acquisire la cittadinanza. Significativa anche la percentuale dei nati da genitori stranieri nell’anno 2020 in Lombardia: il 22%.

A Milano, poi, vive il 9,5% dei cittadini stranieri residenti in Italia, superata solo da Roma per poco più di 26 mila unità. Il capoluogo lombardo ha registrato nel 2021 un incremento del 7,7% rispetto al 2020. Brescia si conferma la quarta provincia italiana per numero di immigrati residenti e insieme alle province di Bergamo e Mantova hanno registrato una crescita di circa 2 mila unità ciascuna. In controtendenza la provincia di Como che registra un calo consistente nei numeri di residenti stranieri: - 3.377 unità, pari al 7%.

Al primo posto tra le motivazioni per cui gli stranieri emigrano in Italia c’è quella legata al ricongiungimento familiare: molti arrivano per raggiungere una parte della famiglia che si è già stabilita nel nostro Paese. Spesso, a chiedere il ricongiungimento sono donne con bambini. Il 34,9% arriva in Italia, invece, per motivi di lavoro, il 5,6% sono titolari di una forma di protezione, il 3,7% richiedenti asilo.

«I dati ci danno un’indicazione precisa: accanto a un flusso costante in Italia la situazione di crisi demografica creerà sempre più un’esigenza per i paesi europei», ha spiegato Claudio Mor, responsabile immigrazione di Uil Lombardia.

«Da qui nasce la necessità per la quale noi ci aspettiamo iniziative volte all’accoglimento della persona piuttosto al respingimento. Non dimentichiamo, inoltre che i fattori che spingono all’immigrazione, guerre, carestie e cambiamenti climatici, sono destinati ad aumentare con la conseguenza che assisteremo sempre più ad uno spostamento di persone che cercano un’opportunità per poter vivere dignitosamente in una società che cambia velocemente».

Secondo Mor, è infatti necessario «mettere mano alle norme che regolano i flussi migratori. Quegli stessi decreti che oggi stanno “penalizzando” le migrazioni. Chiediamo con forza che le normative comincino a programmare un sistema di decreto flussi che permetta una regolazione e consenta alle persone di transitare senza dover essere messe in balia di gruppi organizzati che sfruttano queste povere persone».