Muore una coppia nell’esplosione di un palazzo a Lucca. Tre persone ferite: salvata una donna incinta. Operata d’urgenza per salvare il figlio

È stato recuperato da pochi minuti il corpo senza vita di una seconda persona che si trovava all'interno dello stabile esploso questo pomeriggio in località Torre, in provincia di Lucca, lungo la via provinciale per Camaiore. Si tratta del marito della donna di 60 anni trovata deceduta nel primo pomeriggio. A renderlo noto è la polizia di Lucca. Sembra invece che la figlia diciassettenne della coppia – che in un primo momento era stata inserita nella lista dei dispersi – non si trovasse all'interno dell'abitazione al momento dell'esplosione.

A quanto si apprende dalla Asl, la donna incinta, di 26 anni, estratta viva dalle macerie, con ustioni serie, è stata portata da Pegaso 3 all’ospedale Cisanello di Pisa. Secondo le prime informazioni, la 26enne sarebbe in gravi condizioni. La donna è attualmente ricoverata in ospedale. Nei suoi confronti i medici stanno procedendo al parto cesareo per evitare conseguenze più gravi al nascituro. Il compagno della donna e padre del nascituro non è rimasto coinvolto nel crollo della palazzina e si sta recando all’ospedale Cisanello di Pisa dove la compagna è ricoverata

Si apprende dalla Questura che la vittima faceva parte di un altro nucleo familiare coinvolto: il marito e la figlia di 17 anni sono ancora dispersi. Intanto due camionisti che transitavano nel luogo dell'esplosione sono stati ricoverati in codice bianco. Al momento si scava per scongiurare la presenza di altre persone rimaste coinvolte nel crollo. Risultano feriti anche due camionisti che transitavano sulla strada, la via per Camaiore, al momento dell’esplosione: al momento sono entrambi ricoverati in ospedale. L’ipotesi attualmente al vaglio è che l’esplosione sia stata innescata da una fuga di gas metano all’interno di un’abitazione.

Si sta verificando la presenza di altre tre persone, due anziani e una persona di 17 anni che potrebbero essere sotto le macerie.

Sul posto il 118 con l’elicottero Pegaso. I detriti sono finiti sopra un pullmino in transito con a bordo due persone che sono rimaste ferite e portate in codice giallo all'ospedale di Lucca.

«Una giovane donna incinta con ustioni serie è stata estratta viva e portata all'ospedale di Cisanello con Pegaso, altre due persone che transitavano nei pressi sono state portate all'ospedale di Lucca in codice giallo». Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani in un post su Fb. «Un altro Pegaso è sul posto, purtroppo è stata trovata una persona senza vita e sono in corso le ricerche per eventuali altre persone», continua.

* Notizia in aggiornamento