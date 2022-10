Governo Meloni, la premier difende la polizia e attacca le toghe. Il ritorno di Berlusconi: “La coalizione esiste grazie a me”. Oggi la direzione del Pd

È il giorno della direzione Pd. Ieri, la seconda fiducia al Senato con 115 sì. La presidente del Consiglio ha difeso la polizia e attaccato le toghe. La Lega ha proposto di alzare il tetto a diecimila euro, per Meloni non ci sono collegamenti col tasso di evasione ma le opposizioni attaccano: un regalo alle mafie. Per Giuseppe Conte «il nuovo esecutivo ha un motto, non disturbare chi pensa al malaffare».

Silvio Berlusconi, intanto, rivendica il suo posto: «Il centrodestra esiste grazie a me, tutto nasce nel 1994». Nel suo primo discorso in Senato, l’ex premier ha evitato però le polemiche: «Noi siamo leali», prima che Forza Italia andasse all’attacco sui sottosegretari.

Renzi attacca il Pd e guarda a destra. E alla fine Giorgia gli dice «Bravo». Le bordate ai dem applaudite dall’esecutivo: «Sbagliati i no a prescindere». Tra gli obiettivi del leader di Italia viva c’è il Copasir.

11.20 – Salvini nomina Storto capo gabinetto del ministero delle Infrastrutture

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini ha nominato come capo di gabinetto Alfredo Storto. Lo si apprende dal Ministero.

11.10 – Lupi eletto presidente del gruppo Noi Moderati

«I deputati di Noi Moderati hanno eletto all'unanimità Maurizio Lupi presidente del gruppo, con il mandato di rafforzare la proposta moderata in Parlamento e dare un contributo concreto in termini di proposte, responsabilità e competenza, per sostenere il governo e rafforzare il centrodestra». Lo comunica una nota dell'ufficio stampa.

11.05 – Urso: il ministero dello Sviluppo economico cambia nome perché cambia mission

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy cambia nome rispetto a ministero dello Sviluppo economico perché «cambia la mission, vogliamo mettere al centro dell'azione l'impresa e non il contesto in cui agisce, quindi le persone, i commercianti, gli artigiani e le imprese e coloro che collaborano con loro». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo al Salone della giustizia. «Per il made in Italy questa evidenziatura è dovuta – spiega – al fatto che siamo consapevoli che nel mondo il prodotto italiano è riconosciuto come un prodotto di eccellenza, che esiste a livello globale ed è apprezzato e conosciuto sia in occidente che in Oriente».

11.00 – Pd: il tema non è coordinare le opposizioni ma lavorare insieme

«Cominciamo il percorso congressuale e definiamo l'agenda Pd per organizzare opposizione a partire dalle necessità italiane». Lo ha detto il responsabile Economico del Pd, Antonio Misiani, arrivando al Nazareno per la riunione della segreteria. «A breve ci sarà la legge di bilancio, vogliamo portare le nostre proposte al Paese. La questione», per Misiani, «non è il coordinamento delle opposizioni, ma lavorare assieme per i problemi che stanno a cuore agli italiani».

10.50 – Letta: nel centenario della Marcia su Roma noi ricordiamo Matteotti

«Cade domani il centesimo anniversario della Marcia su Roma, lo Stato che alzò bandiera bianca e si consegnò al totalitarismo. Uno dei giorni più bui della storia e della politica italiana. Lo ricorderemo davanti alla lapide per Giacomo Matteotti». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

10.44 – Energia, Urso: uno dei primi atti del Governo sarà la norma sugli extra-profitti

«Uno dei primi atti del nuovo governo sarà quello di regolare meglio la norma sugli extra profitti per cui lo Stato pensava di poter ricavare 10 mld mentre se ne è ricavato 1; noi la faremo meglio perché da quelle risorse si potrà attingere per soccorrere famiglie e imprese» alle prese con la crisi energetica. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo al Salone della giustizia.

10.38 – Conti pubblici, Urso: non faremo scostamenti di bilancio

«Noi non faremo scostamenti di bilancio, non certamente per queste iniziative che comunque sono congiunturali». Questa la risposta di Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, ad Agorà su Rai Tre, alla domanda se per sostenere le imprese il governo procederà ad uno scostamento di bilancio per trovare le risorse necessarie.

10.20 – Nordio: le carceri sono la mia priorità

«Le carceri sono la mia priorità»: lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio rispondendo ad una domanda dei cronisti sulle priorità da affrontare appena arrivato all'Università Roma Tre per la presentazione del calendario della polizia penitenziaria. Il ministro è poi entrato nell'aula magna della facoltà di giurisprudenza, dove si svolge l'evento al quale partecipa anche il capo del Dap Carlo Renoldi.

10.12 – Orlando: Meloni pensi a chi non arriva alla fine del mese

«Indubbia professionalità e la novità del primo premier donna». Li riconosce l'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando a Giorgia Meloni, dopo i discorsi sulla fiducia in Parlamento. Ma il tutto, afferma l'esponente del Pd ad Omnibus su La 7, riporta «in qualche modo alla solita destra con strizzate d'occhio agli evasori fiscali e stretta sui migranti». «C'è il tentativo di non parlare di caro bollette, stagnazione dei salari, aumento degli affitti per commercianti e studenti, rischio di crescita delle disuguaglianze nel Paese. Una trappola a cui l'opposizione deve sottrarsi, un'arma di distrazione di massa», dice Orlando. «Io non credo che ci sarà un aspetto di continuità con il governo Draghi - prosegue Orlando - non ho sentito parlare di tassazione di extraprofitti mentre quella strada andrebbe continuata, se fosse stato il cuore della azione del nuovo governo non sarebbe stato nella replica. Dobbiamo cercare di evitare di andare dietro agli elementi con cui cercano di distrarci e stare su questioni fondamentali: salari, affitti, pensioni, costo della vita, bollette. Se andiamo dietro a forme per parlare d'altro non rispondiamo alle domande che vengono dal Paese. Pensiamo agli italiani che non arrivano alla fin e del mese», conclude Orlando.

10.12 – Meloni a lavoro a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata da pochi minuti a Palazzo Chigi, al lavoro sui primi dossier che il Governo intende affrontare.

10.09 – Boccia (Pd): aumento del tetto al contante è un regalo a evasori e strozzini

«Alzare il tetto al contante è antistorico. Siamo nella società digitale e dire che avere mazzette di soldi in tasca è utile è una bugia e una falsificazione. La destra ancora una volta strizza l'occhio al sommerso che è una piaga italiana, che lentamente stava rientrando in un percorso culturale che in Italia è difficilissimo», e fa «un regalo agli evasori, il Paese anziché andare avanti torna indietro. Io penso che loro abbiano parlato ad una fetta di elettorato che pensano di essere più vicino a loro. Così si esalta l'usura e in alcuni contesti anche il racket. Con questa misura fanno festa gli strozzini. Noi ci opporremo». Così il senatore del Pd Francesco Boccia, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

10.06 – Zingaretti: destra contro i poveri ma aiuta i potenti

«La destra si accanisce contro persone povere che prendono, come media, 500 euro al mese e vuole autorizzare acquisti in contanti fino a 10.000 euro favorendo il riciclaggio, gli evasori e le mafie»: Lo scrive sui social il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. «Ecco cos’è il populismo», aggiunge l'ex segretario dem, «parlare del popolo per aiutare i potenti. Se dobbiamo aumentare i soldi in circolazione allora abbassiamo le tasse ai redditi medio bassi».

10.04 – Orlando: Renzi non più all’opposizione

«Mi sembra evidente quale sia il disegno di Renzi, non so se si possa più annoverare tra le forze di opposizione. Uno che interviene al Senato nel giorno della fiducia al Governo e attacca le opposizioni anziché fare dei rilievi al Governo si colloca da solo». Lo ha affermato Andrea Orlando, del Pd, ospite di Omnibus su La7.

09.46 – Moretti (Pd): portare a galla e affrontare la questione femminile

«Abbiamo la prima donna presidente del Consiglio e questo fatto colpisce. Giorgia Meloni e' un passo avanti rispetto agli uomini della sua coalizione. La questione femminile nel Pd dobbiamo portarla a galla e affrontarla, non con i piagnistei ma con un'analisi profonda su quali idee e proposte vogliamo per il Paese». Così l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a Omnibus su La7. «Credo che prenderemo questo tempo che ci separa dal congresso, che però è troppo lungo, un tempo Novecentesco come ho detto, per ritrovare la strada – aggiunge – abbiamo passato momenti peggiori, ma siamo sempre e ancora il principale partito di centrosinistra. Non faremo un'opposizione pregiudiziale ma valuteremo l'operato del governo punto per punto».

09.27 – Casu (Pd): Governo combatte il caro-bollette alzando il tetto del contante

«Quindi il caro bollette si combatte alzando il tetto del contante? Se lo stanno chiedendo le famiglie, i lavoratori e i pensionati che pagano le tasse». Lo dichiara Andrea Casu, deputato Pd.

Tetto al contante, serve davvero? Le ragioni dei favorevoli e dei contrari

09.21 – Tardino (Lega): Ponte sullo Stretto, Ue pronta a cofinanziamento se priorità per il governo

«L'Ue ha parlato chiaro: se il Ponte sullo Stretto è una priorità per il Governo italiano, Bruxelles è pronta a cofinanziare l'opera. In commissione trasporti abbiamo ospitato Pat Cox, ex presidente del Parlamento europeo e attualmente coordinatore europeo del corridoio scandinavo mediterraneo Ten-T». A dirlo è Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, che aggiunge: «Tra i temi che ho sollevato, tra cui la richiesta di un impegno sulla rapidità dei lavori per il Brennero e l'integrazione della dorsale adriatica, in aggiunta a quella tirrenica nella parte sud del corridoio, ho ricordato la volontà espressa dal nuovo governo italiano di realizzare il Ponte sullo stretto, chiedendo una posizione sul conseguente rafforzamento ferroviario che il ponte potrebbe offrire nel sud Italia e in Sicilia utile poi per l'interezza della fruibilità del corridoio».

09.20 – Mulè: voto del Senato dimostra la compattezza della maggioranza

«La politica dimostra la sua grandezza nella capacità di non tradire quello che è stato il mandato degli elettori. Alla Camera e al Senato questa maggioranza, della quale Forza Italia è parte fondante, ha dimostrato alla prova dei fatti di essere unita, coesa e compatta. Il voto di fiducia, che rappresenta il lasciapassare per il via libera di questo Governo, è arrivato senza alcuna defezione. Ciò dimostra la serietà di un percorso iniziato con la campagna elettorale e che si è concretizzato con la fiducia in Parlamento. Adesso è tempo di passare dalle parole ai fatti. Inizia la fase per dare risposte su bollette, caro prezzi, inflazione, fisco, riforme e lavoro. Da questo punto di vista la maggioranza ha giurato politicamente fedeltà a un Governo che rispecchia i suoi valori e ideali di riferimento». Lo ha affermato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

09.14 – Mulè: inaccettabile posizione del M5S sullo stop all’invio di armi

Auspica una «conferenza internazionale di pace», il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, parlando del conflitto in Ucraina ad Agorà su Rai3. «Chi ha iniziato questa guerra, questo orrore è la Russia, violando tutti i trattati – aggiunge – è ovvio che deve venire al tavolo e che, se è disposta a venire al tavolo, il segnale è tirare giù i cannoni, fermarsi». La ricerca di una strada per trattare la pace c’è sempre stata nelle risoluzioni prese dal governo e dal parlamento italiano, precisa Mulè, fin dalla prima risoluzione, ma è un «errore» quello dei 5 stelle che «legano tutto a uno stop dell'invio delle armi in Ucraina. Quella è una precondizione inaccettabile perché espone l'Ucraina all'aggressore».

08.58 – Costa (Azione), Nordio lasci norme buonsenso Cartabia

«Tutti i Procuratori Generali d'Italia hanno scritto al ministro Nordio chiedendo di rinviare l'applicazione di parte della riforma Cartabia, prevista per il 1 novembre. Non credo che il nuovo Guardasigilli inaugurerà il suo mandato stoppando norme di buonsenso». Così su Twitter il deputato di Azione, Enrico Costa.

08.52 – Crosetto: mandato a legali per diffamazione

«Ho dato mandato allo Studio Legale Mondani perché sono certo che le condanne in sede civile e penale siano l’unico metodo che direttori, editori e giornalisti possano intendere, di fronte alla diffamazione. Il mio ora è un obbligo Istituzionale: quello di difendere il Dicastero». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un tweet.