Morte di Laura Ziliani, al via il processo contro le figlie e il fidanzato di una di loro. La madre della vittima: «Me lo sentivo che quelle due piangevano per finta»

E’ iniziato questa mattina, di fronte alla Corte d’Assise di Brescia, il processo per la morte di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù in Valcamonica, uccisa dalle figlie Silvia e Paola Zani, 28 e 20 anni, e da Mirto Milani, 30 anni, fidanzato della prima e amante della seconda, reo confessi, presenti in aula.

Sette i testimoni citati dal pubblico ministero Caty Bressanelli, tra i quali Marisa Cinelli, mamma della Ziliani e nonna delle due ragazze. «Quando ho visto le mie nipoti a Temù piangevano - ha ricordato in aula la donna – ma mi hanno sempre dato l’impressione di essere poco preoccupate».

Marisa Cinelli è stata la prima a nutrire dei sospetti che la figlia Laura, data inizialmente per scomparsa nei boschi della Valcamonica, non fosse mai uscita da casa sua. «E’ il mio cuore di mamma che me lo dice» raccontò quando venne sentita dai carabinieri durante le indagini. Una verità ripetuta in aula questa mattina. «Nelle settimane successive sono stata ricoverata – ha aggiunto – stavo male, non riuscivo a uscire dal letto».

Tra i testimoni citati dall’accusa ci sono i carabinieri di Breno che hanno condotto le indagini e anche il residente che dal balcone di casa aveva visto Mirto e Silvia entrare in un bosco dove poi è stata recuperata una scarpa della vittima.

Tra i testi anche Riccardo Lorenzi, fidanzato di Laura Ziliani, che già un mese prima della scomparsa della compagna, il 16 aprile, aveva intuito qualcosa. Era stato lui in un interrogatorio del 12 giugno, finito agli atti di inchiesta e ripreso nelle 75 pagine di relazione del medico legale, a raccontare agli inquirenti i giorni successivi ad una cena a base di pesce a cui parteciparono Laura Ziliani, le due figlie e il fidanzato della maggiore. Giorni in cui la donna rimase come in una fase di sonnolenza e spossatezza. Quel giorno, appureranno le indagini, fu una sorta di prova generale dell’omicidio che si consumerà tre settimane più tardi, con l’uso di benzodiazepine messe in un dolce per stordirla, e poi soffocarla.

Dopo la scomparsa, le indagini si concentreranno subito sulle figlie e su Mirto, che un mese dopo finiranno nel registro degli indagati con l’accusa di aver ucciso la madre. Troppe le cose che non tornano: racconti incongruenti, voci di paese che parlano di attrito tra madre e figlie, e poi le intercettazioni telefoniche nelle quali Paola e Silvia, a pochi giorni dalla scomparsa, parlano di quanti soldi avrebbero guadagnato iniziando a gestire a modo loro il patrimonio immobiliare della madre.

Il corpo della donna sarà restituito l’8 agosto, esattamente tre mesi dopo, da una piena del fiume Oglio che riporterà alla luce le spoglie dell’ex vigilessa. A settembre «il trio criminale» finirà in carcere, pur continuando a negare ogni addebito. Poi, la svolta: registrato da alcune microspie, Mirto ammette al compagno di cella l’omicidio di Laura e l’esistenza di una fossa scavata nei boschi di Temù, dove la donna doveva essere sepolta. Il detenuto che accoglie le sue confidenze, però, collabora con chi indaga. E’ il 24 maggio 2022 quando Mirto Milani, messo con le spalle al muro, confessa anche davanti al pubblico ministero. Pochi giorni dopo faranno lo stesso le sorelle Zani.

Per la seconda udienza, si torna in aula il 24 novembre.