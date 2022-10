Xi Jinping a Biden: “Dobbiamo collaborare, la coesistenza pacifica è vantaggiosa per tutti”

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina e gli Stati Uniti devono «trovare il modo di andare d'accordo» per tutelare la pace e lo sviluppo nel mondo. A riportarlo sono i media statali in coincidenza dell'inizio del suo terzo mandato. «Il mondo oggi non è né pacifico né tranquillo», ha scritto Xi in una lettera al Comitato nazionale per le relazioni Usa-Cina: «In quanto grandi potenze, il rafforzamento della comunicazione e della cooperazione» tra i due Paesi «aiuterà ad aumentare la stabilità e la certezza globali e a promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo». Cina e Stati Uniti si sono scontrati negli ultimi anni su questioni che vanno dall'aggressione di Pechino all'autogoverno di Taiwan alla sua repressione a Hong Kong e alle presunte violazioni dei diritti nello Xinjiang. Washington ha anche accusato Pechino di fornire copertura diplomatica per l'invasione russa dell'Ucraina.