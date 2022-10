Fiorentina-Basaksehir, Zerocalcare contro la squadra di Erdogan

Zerocalcare ha partecipato alla conferenza stampa convocata dal Coordinamento Toscana per il Kurdistan, Associazione Lorenzo Orsetti e gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune per denunciare, nella giornata della partita Fiorentina-Basaksehir, il ruolo di Erdogan (padrino del Basaksehir) per la deriva autoritaria in Turchia, nella repressione del popolo kurdo e l’utilizzo di armi chimiche da parte dell’esercito turco. di Giulio Schoen

