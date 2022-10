Milano ricorda i martiri della Liberazione. Cenati (Anpi): "Da Meloni condanna solo formale del fascismo"

"La nostra Costituzione è antifascista. Né Giorgia Meloni né altri esponenti di Fratelli d'Italia si sono mai definiti antifascisti". Il presidente dell'Anpi di Milano e provincia Roberto Cenati commenta così le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, nel suo primo discorso da premier alla Camera, aveva affermato di "non aver mai provato simpatia per i regimi antidemocratici, incluso quello fascista". Per Cenati, intervenuto alla commemorazione in memoria di partigiani e deportati nei campi di sterminio al cimitero Maggiore di Milano, l'aver definito le leggi razziali "il punto più basso" della politica italiana non è sufficiente. "Quelle leggi - ha spiegato - erano una cosa gravissima e facevano parte di un'intera concezione perversa della politica, contro la libertà e razzista. Non c'è stata una condanna generalizzata, ma soltanto a parole e molto formale". di Andrea Lattanzi

03:26