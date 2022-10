Elon Musk alla fine ha comprato Twitter

Elon Musk ha da poco twittato «the bird is free», «l'uccello è libero», in riferimento a Twitter - il cui logo è un uccellino blu - dopo aver preso il controllo della piattaforma social con un’acquisizione da 44 miliardi di dollari.

VIDEO – Elon Musk e Twitter: veleni, accuse e messaggi segreti di un affare miliardario

Il capo di Tesla e SpaceX, come riporta il Wall Street Journal, ha immediatamente licenziato il Ceo Parag Agrawal, il direttore finanziario Ned Segal, il capo degli affari legali, Vijaya Gadde, e il consigliere generale Sean Edgett. Li aveva accusati di aver fuorviato lui e gli investitori di Twitter con il numero di account falsi sulla piattaforma: Agrawal e Segal si trovavano nel quartier generale di San Francisco quando l'accordo si è concluso e sono stati immediatamente scortati fuori dall’edificio.

L’ultimo tweet di Musk, che cambiato la descrizione del suo profilo Twitter in "Chief Twit", pare suggerire la volontà di vedere meno limitazioni ai contenuti pubblicati. L'attrice di Bollywood Kangana Ranaut, che è stata bandita da Twitter l'anno scorso per aver violato le sue regole del social network, ha festeggiato l'acquisizione di Musk su Instagram e ha condiviso le richieste dei fan di ripristinare il suo account. Musk lo scorso maggio disse che avrebbe revocato il divieto a Donald Trump, che fu rimosso dopo l'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti. L'ex presidente degli Stati Uniti intanto ha lanciato la sua app di social media, Truth Social e non ha ancora commentato la notizia dell’acquisizione.

Quali sono dunque i piani di Musk per l’uccellino blu? Nella lettera agli inserzionisti di giovedì scorso spiega di non aver comprato Twitter per fare più soldi, ma «per cercare di aiutare l'umanità, che amo». E poi ci sono gli altri obiettivi, meno ambiziosi: «sconfiggere» i bot spam su Twitter e rendere pubblici gli algoritmi che stabiliscono il modo in cui i contenuti vengono presentati ai propri utenti. Musk ha detto di vedere Twitter come una base per la creazione di una «super app» che offre di tutto, dai trasferimenti di denaro allo shopping e al ride-hailing.