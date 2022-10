Il marito della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, Paul, di 82 anni, è stato «aggredito violentemente» con un martello da David Depape, che ha fatto irruzione nella loro casa di San Francisco. I motivi del gesto sono ancora sotto indagine, lo afferma il capo della polizia di San Francisco William Scott. «Dov'è Nancy?», urlava prima di colpire Paul Pelosi. L'aggressore ha cercato di "legare" la vittima e ha detto: «Ora aspettiamo Nancy». Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali l'attacco al marito della speaker della Camera Usa non è stato casuale. Paul si trova ora in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico in seguito all'aggressione. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali l’uomo dovrebbe riprendersi al 100%.

Secondo la Cnn David Depape, il 42enne aggressore di Paul Pelosi, ha postato sui social diverse teorie della cospirazione, dal Covid alla commissione d'inchiesta sull'assalto al Congresso del 6 gennaio passando per le elezioni del 2020. Lo scorso anno ha postato link sulla sua pagina Facebook con vari video dell'alleato di Donald Trump e amministratore delegato di My Pillow, Mike Lindell, sulle elezioni rubate del 2020. In altri post, riporta Cnn, indicava siti in cui venivano criticati i vaccini per il Covid, ritenuti letali cavalcando anche la teoria del 'Great Reset', in base alla quale le elite globali usavano il Covid per spingere un nuovo ordine mondiale e guadagnare potere. L'aggressore ha inoltre postato video di YouTube contro la commissione d'inchiesta sul 6 gennaio dal titolo “Democratic Farce Commission to Investigate January 6th Capitol Riot”.

BREAKING: Appears David Depape, the alleged attacker at Nancy and Paul Pelosi’s home, is a prolific blogger of antisemitic and conspiracist content: QAnon-associated, anti-vax, anti-"groomer," pizzagate, election denial, and so much more. pic.twitter.com/yfFhxp815v — Rita Katz (@Rita_Katz) October 28, 2022

La speaker Pelosi non si trovava nella residenza al momento del fatto, ha spiegato Hammill, aggiungendo che l’aggressore è ora sotto custodia della polizia di San Francisco e che anche il dipartimento di polizia del Congresso e l'Fbi si stanno occupando del caso. La motivazione dell’attacco è sotto inchiesta. «La Speaker e la sua famiglia sono grati ai primi soccorritori e ai professionisti medici coinvolti e richiedono di rispettare la loro privacy in questo momento», ha detto ancora Hammill.

Joe Biden ha sentito la speaker della Camera Nancy Pelosi e le ha espresso il suo «sostegno dopo l'orribile attacco» di cui è stato vittima il marito. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, riferendo che il presidente è lieto del fatto che per Paul Pelosi è atteso un pieno recupero.