L’invito green della prof: “Se ieri hai raccolto con il nonno le olive non ti interrogo”

Chi va nei campi con i propri nonni o con i propri genitori per la raccolta delle olive non viene interrogato. Almeno dalla professoressa Valeria Scaringella che insegna Scienze al liceo scientifico «Orazio Tedone»di Ruvo di Puglia (Bari).

La docente – che meriterebbe un premio in green education – ha lanciato un'iniziativa che è stata fortemente apprezzata non soltanto dagli studenti, ma anche dalle famiglie e da quanti ne sono venuti a conoscenza. «Se il giorno prima sei andato a raccogliere le olive, sei certo che nella mia ora non ti interrogo. Li giustifico ma devono dimostrarlo, anche con le unghie sporche – scherza la docente 40enne originaria di Corato (Ba) – oppure con le foto. Per me la tradizione, la cultura, la cura del territorio e la bellezza della nostra terra passano anche da questo».

Il motivo di questa «grazia» è semplice: «Se il giorno prima ti sei svegliato alle 6 per andare a raccogliere le olive e torni a casa stanco, mettersi a studiare immagino non sia semplicissimo». La docente spiega che nella sua zona si avverte molto il legame con la terra ma che i giovani a volte si vergognano di lavorare accanto ai genitori o ai nonni nei campi.

«A questa età non lo si apprezza molto, invece vorrei che imparassero a vedere il bello nell'albero di ulivo, in quello che stanno facendo, a lavorare e a sporcarsi le mani nel vero senso della parola. Come alternanza scuola-lavoro sarebbe molto bello da fare, una giornata in campagna lascia molto di più».