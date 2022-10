Più di mille persone a processo nella sola Teheran. Così il regime iraniano soffoca le proteste nel Paese

Mille persone saranno processate nella sola Teheran per avere preso parte alle proteste in Iran, che hanno coinvolto oltre 100 città in tutto il Paese, in corso da più di un mese. Lo hanno annunciato funzionari della magistratura iraniana, come riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna, facendo sapere che andranno a processo individui che hanno avuto un ruolo centrale nelle dimostrazioni e hanno compiuto «azioni sovversive», tra cui l'aggressione di guardie di sicurezza, l'incendio di proprietà pubbliche e altre accuse.

«Coloro che intendono scontrarsi con il regime e sovvertirlo sono dipendenti dagli stranieri e saranno puniti in linea con la legge», ha affermato il capo della magistratura iraniana Gholam-Hossein Mohseni Ejei alludendo al fatto che alcuni manifestanti potrebbero essere condannati con l'accusa di avere collaborato con governi stranieri. «Senza dubbio, i nostri giudici affronteranno i casi delle recenti rivolte in modo accurato e rapido», ha aggiunto Mohseni Ejei.

Il capo della magistratura iraniana ha poi affermato che i pubblici ministeri hanno cercato di distinguere tra gli iraniani arrabbiati – che hanno semplicemente cercato di sfogare le loro rimostranze nelle strade – e quelli che volevano abbattere la Repubblica islamica. «Anche tra gli agitatori, si dovrebbe chiarire chi aveva l'intenzione di affrontare il sistema e rovesciarlo», ha affermato.

La morte di Mahsa Amini, 22 anni, avvenuta il mese scorso sotto la custodia della polizia morale di Teheran, ha scatenato un'ondata di manifestazioni in tutto il Paese contro l'establishment clericale iraniano. I servizi di sicurezza hanno scatenato una feroce repressione delle proteste, per lo più pacifiche, in cui sono state uccise almeno 253 persone, tra cui 34 bambini, secondo un'organizzazione per i diritti umani. Diverse migliaia di persone sono state arrestate.

Negli ultimi anni l'Iran ha assistito a ondate di proteste antigovernative. Centinaia di persone sarebbero rimaste uccise nella repressione da parte del governo delle proteste scatenate dall'aumento del prezzo del gas nel novembre 2019 – le più letali dalla Rivoluzione islamica del 1979.