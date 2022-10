Visco: “Incertezza elevata, la Bce deve essere graduale”. E Gentiloni avverte: “Mesi duri davanti a noi, il risparmio privato aiuti il Pnrr”

Propensione al risparmio in calo, incertezza elevata, ma anche un’economia che sta mostrando una significativa resilienza. Il quadro tratteggiato dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, è a chiaroscurale. La conferma arriva anche dal commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, che ha sottolineato quanto siano diffuse le incognite nell’eurozona. Tuttavia, proprio in virtù del dato odierno del Pil trimestrale, +0,5%, che ha battuto le attese degli analisti, per Visco occorre calibrare al meglio le decisioni della Banca centrale europea (Bce). Nel suo intervento alla Giornata del risparmio dell’Associazione delle casse di risparmio italiane (Acri), Visco ha rimarcato che occorre gradualità nelle scelte sui tassi d’interesse. Il rischio, a fronte di un deterioramento dell’attività economica, è quello di rendere «sproporzionato un passo eccessivamente rapido nella normalizzazione dei tassi ufficiali».

Le nubi intorno all’economia italiana non si sono diradate, e non sono nemmeno delle semplici velature. Ma allo stesso tempo, finora non hanno prodotto rovesci a carattere temporalesco. Il governatore Visco ha notato in particolare che «nell’attuale fase congiunturale l’andamento del risparmio riflette spinte contrastanti». Da un lato, «è sostenuto dalla risposta di natura precauzionale delle famiglie all’elevata incertezza sulle prospettive economiche”. Dall’altro, “è indebolito dal tentativo di mantenere adeguati livelli di consumo a fronte del notevole acuirsi delle pressioni sui prezzi». Fiammate che, come sottolineato da Eurostat stamane, hanno raggiunto il livello record del 10,7% in ottobre nell’area euro. In Italia, in linea con le tendenze registrate negli altri principali paesi dell’area dell’euro, Visco ha sottolineato che «è proseguita la riduzione della propensione al risparmio delle famiglie in atto dal secondo trimestre del 2021, dopo l’eccezionale rialzo nella fase più acuta della pandemia, quando era salita con forti oscillazioni da meno del 10 per cento di fine 2019 al 18 per cento dei primi mesi del 2021». Nel secondo trimestre di quest’anno, per il complesso delle famiglie (che include quelle “produttrici”), «la propensione al risparmio si è attestata all’11 per cento, in calo di circa due punti percentuali rispetto all’ultimo trimestre del 2021». In termini assoluti, ha spiegato il governatore, «il risparmio delle famiglie si è avvicinato a 35 miliardi di euro nei tre mesi terminanti a giugno; pur tenendo conto dell’aumento dei prezzi registrato dal deflatore dei consumi, il livello era ancora del 13 per cento più alto di quello precedente lo scoppio della pandemia (dopo essere pressoché raddoppiato nei mesi immediatamente successivi)». Nei primi sei mesi di quest’anno la riduzione in termini reali ha «di poco superato il 16 per cento, risentendo dell’aumento dei prezzi per oltre 3 punti percentuali».

Elevata è l’incertezza. Nello specifico, secondo Visco, «i rischi sulla crescita sono orientati al ribasso e dipendono, non solo per il nostro Paese, oltre che dalle tensioni geopolitiche, dalle prospettive dell’economia negli Stati Uniti, dove, anche a causa della forte restrizione delle condizioni monetarie, molti indicatori scontano una possibile contrazione del prodotto nei prossimi mesi». Ulteriori ripercussioni negative potrebbero «derivare da un eventuale brusco rallentamento dell’economia cinese, principalmente connesso con le fragilità del settore delle costruzioni, nonché dalla persistenza dell’inflazione su livelli elevati più a lungo di quanto attualmente previsto».

Gli stessi temi sono stati toccati anche da Gentiloni nel suo discorso. «L’incertezza, oggi, è per certi versi persino più alta di quanto non fosse nelle fasi iniziali della pandemia», ha spiegato. Allora “si trattava essenzialmente di ‘congelare’ le nostre economie – e di sostenere i lavoratori e le imprese durante questa fase critica – fino a quando il miglioramento della situazione pandemica non consentisse di allentare le restrizioni”. Oggi, però, per Gentiloni «ci troviamo di fronte a molte più incognite: la guerra in Ucraina, i prezzi e le scorte di energia, l’inflazione, i tassi di interesse, le catene di approvvigionamento globali e gli sviluppi economici in Cina, solo per citare le più importanti». È per questo che tra gli indicatori per valutare l’andamento dell’economia elaborati dalla Commissione europea «c’è anche un indicatore dell’incertezza economica, che negli ultimi mesi è ripreso a salire in maniera decisa». Le preoccupazioni pesano su imprese e famiglie, che vedono riduzione di potere d’acquisto ed erosione di ricchezza.

Il quadro resta di difficile lettura. Tutto sommato, secondo Visco, «la dinamica salariale, in Italia e in generale nell’area dell’euro, è finora rimasta moderata». Ed è per questo che non si osserva “un rilevante ‘disancoraggio’ delle aspettative d’inflazione dall’obiettivo di stabilità dei prezzi”. Pertanto, ne deriva che il rialzo dei tassi ufficiali da parte della Bce «dovrà proseguire per attenuare il rischio che il persistere di un’elevata inflazione causata dal susseguirsi di shock ‘di offerta’ si trasli sulle aspettative di famiglie e imprese, alimentando la dinamica dei prezzi e determinando aumenti più forti delle retribuzioni». Il ritmo di incremento dei tassi e il loro punto di arrivo, tuttavia, «non possono essere predeterminati sulla base di proiezioni o scenari precostituiti, che in questa fase hanno una natura puramente indicativa». L’elevata incertezza, avverte Visco, «richiede di procedere in modo graduale, valutando con attenzione l’adeguatezza dell’orientamento monetario sulla base delle evidenze che si renderanno via via disponibili». Inoltre, «non va comunque sottovalutato il pericolo che il deterioramento delle prospettive economiche si riveli peggiore del previsto, rendendo sproporzionato un passo eccessivamente rapido nella normalizzazione dei tassi ufficiali». Si tratta di un rischio di cui il Consiglio direttivo guidato da Christine Lagarde «dovrà tenere conto nei prossimi mesi, al pari di quello di lasciare che l’inflazione resti eccessivamente alta per troppo tempo». Il Consiglio dovrà allo stesso tempo «continuare a valutare attentamente gli effetti delle proprie decisioni sulla stabilità finanziaria». Nella riunione di dicembre si vedrà.

Cruciale per uscire dalle odierne sabbie mobili sarà utilizzare al meglio i pacchetti introdotti dalla Commissione Ue, RePowerEU e NextGenerationEU. La barra dritta sui Piani nazionali di ripresa e resilienza sarà importante. Ma a essa dovrà esserci il supporto di cittadini e imprese. «I fondi messi in campo da programmi come NextGenerationEU non basteranno, da soli, a colmare il gap di investimenti per la transizione ecologica e digitale e per la sicurezza energetica», ha notato Gentiloni. Fondamentale, ha detto, sarà «riuscire a coinvolgere anche il risparmio privato, e questo è uno degli obiettivi del progetto per un’Unione dei mercati dei capitali». Questo perché, come rimarcato più volte anche dalla Bce, secondo Gentiloni c’è bisogno «che la politica monetaria e quella fiscale trovino il giusto equilibrio per contenere le spinte inflattive senza penalizzare eccessivamente la crescita». Un messaggio tanto a Francoforte quanto alle cancellerie europee. Per evitare che le nubi attuali si trasformino in un nubifragio.