Nominati 31 sottosegretari, Sgarbi alla Cultura, Rauti alla Difesa, Fazzolari all’attuazione del programma. Mangialavori non ce la fa.

È in corso a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno un decreto unico con norme urgenti in materia di giustizia, rinvio dell'entrata in vigore della riforma penale e ergastolo ostativo, di Covid, con l'anticipo della fine dell'obbligo di vaccino per i sanitari, e la stretta sui raduni pubblici come i rave party. Durante la riunione sono stati nominati i sottosegretari. I primi nomi: Sgarbi alla Cultura, Rauti alla Difesa, Fazzolari all’attuazione del programma. Valentini allo Sviluppo Economico.Agli Interni Prisco, Ferro e Molteni, mentre alla Giustizia Delmastro e Ostellari. Al Mef Albano, Freni e Savino. Alla Transizione Ecologica Gava. Bitonci sottosegretario al Mise. All’Agricoltura La Pietra e D’Eramo.

Giuseppe Mangialavori, invece, citato in un’inchiesta di ‘ndrangheta è fuori dalla squadra di governo. L’esponente forzista in quota Ronzulli, non sarà sottosegretario, così come sembrano fuori Ugo Cappellacci e Paolo Barelli. Al posto di Mangialavori dovrebbe esserci Maria Tripodi.

In tutto alla Lega sono andati 2 viceministri e 9 sottosegretari