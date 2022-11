La parola inglese dell’anno è “permacrisis”, “periodo esteso di instabilità e insicurezza”

Pandemia, cambiamenti climatici, guerra con minaccia nucleare. Ancora: bollette alle stelle, razionamento energetico, inflazione. A scegliere la parola inglese dell’anno è il dizionario Collins, ma non si potrebbe essere più d’accordo: è "permacrisis", un neologismo che indica «un periodo esteso di instabilità e insicurezza». Insomma, la nuova normalità è un’ansia costante, una sopravvivenza in bilico tra la preoccupazione per quel che accade e per quel che ancora potrà accadere.

«Riassume quanto sia stato orribile il 2022 per così tante persone - commenta Alex Beecroft, a capo di Collins Learning -. La lingua può essere uno specchio di ciò che sta accadendo nella società e nel resto del mondo. Quest'anno abbiamo dovuto affrontare una sfida dopo l'altra. Abbiamo vissuto gli sconvolgimenti causati da Brexit, pandemia, maltempo, guerra in Ucraina, instabilità politica, razionamento dell’energia e crisi del costo della vita. Normale che le persone vivano ormai in un stato di incertezza e preoccupazione costante».

L'origine del concetto di “permacrisis” è il pessimismo che prevale nella società globale, la sensazione che non ci sia via d'uscita e di essere vicini al collasso della nostra civiltà. Un termine simile era già stato usato da Hannah Arendt nel suo libro “Crisis of Culture”, sottolineando che qualsiasi crisi che si verifica in un luogo particolare può poi replicarsi ovunque.

Tra le parole del 2022 segnalate dal dizionario Collins ci sono anche “Kyiv”, variante in lingua ucraina alla trascrizione russa di Kiev, "partygate", lo scandalo politico sulle feste organizzate a Downing Street in violazione delle restrizioni anti-Covid durante la pandemia e “quite quitting”, cioè lavorare nei tempi e nei modi indicati dal contratto, senza fare straordinari o assumersi responsabilità straordinarie.