L’ex presidente del Brasile Bolsonaro getta la spugna dopo le elezioni: “È finita” . Proteste dei sostenitori, folla accampata davanti al quartier generale dell'esercito

Il politico conservatore ha ripetuto per settimane che in caso di sconfitta non avrebbe riconosciuto il risultato elettorale. La sua resa segna la fine di un’era