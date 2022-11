Vaccino Covid, crollo 25% quarte dosi. L'ordine dei medici Milano: "Verificare se sia correlato alle scelte del governo"

"Ho letto che c'è stato un crollo delle quarte dosi di vaccino. Sono preoccupato per questo dato e viene da pensare che la cosa sia correlata alle scelte del governo". Così il presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, Roberto Carlo Rossi, commenta il dato emerso dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che ha evidenziato un crollo del 25% delle quarte dosi di vaccinazioni all'indomani della nuova ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci che prevede lo stop all'obbligo vaccinale anti-Covid per medici e professioni sanitarie. "Mi auguro che il ministero spieghi che il provvedimento preso non mette in discussione le vaccinazioni - ha successivamente spiegato il presidente Rossi dopo essersi sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale - e il mio gesto di vaccinarmi è un modo per sensibilizzare gli altri medici a farlo". Di Edoardo Bianchi

02:53