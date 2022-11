4 novembre, imbarazzo prima della stretta di mano con Mattarella: l'ufficiale non riesce a sfilare il guanto

Siparietto durante la cerimonia per il 4 Novembre. A Bari il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dovuto attendere lunghi, interminabili, secondi prima di poter stringere la mano a un ufficiale. Il motivo? I guanti che il militare non è riuscito a sfilare, pobabilmente a causa dell'emozione. Dopo alcuni tentativi a vuoto la stretta di mano c'è comunque stata. Ma il siparietto in diretta nazionale non è sfuggito

00:17