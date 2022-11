Individuato in un campo l’elicottero scomparso intorno alle isole Tremiti: a bordo 7 persone, nessun sopravvissuto

Nessun sopravvissuto. Morti i membri dell’equipaggio, un medico del 118 e un’intera famiglia di turisti sloveni, tra cui una bambina di 13 anni. In tutto sette le persone che hanno perso la vita nello schianto, in Puglia, dell’elicottero Alidaunia di Foggia, partito dalle Isole Tremiti questa mattina poco dopo le 9. I turisti sloveni erano arrivati lì ieri per una vacanza e una visita dell’arcipelago. Originari di Lubiana, sarebbero dovuti rientrare a Foggia già nella serata di venerdì. Invece avevano deciso di rimandare il viaggio di ritorno ad oggi, a causa delle avverse condizioni meteo e dell’allerta in Puglia. I turisti sloveni erano Bostjan Rigler, di 54 anni, Jon Rigler di 44, MatejaCurk Rigler, di 44 e la piccola Liza Rigler di 13 anni.

A perdere la vita anche il pilota del mezzo, Luigi Ippolito e il co-pilota, Andrea Nardelli, e poi un medico del 118 della Asl foggiana, Maurizio De Girolamo, di 64 anni, che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro di notte alle Tremiti. Era originario di San Severo. Aveva deciso di prendere l’elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Il mare era agitato. «Una tragedia immane – ha scritto in un messaggio il sindaco di San Severo, Francesco Miglio – oggi rende ancor più grigio il cielo sulle nostre teste. Aveva deciso di tornare non per mare ma volando, perché lo aveva ritenuto più sicuro. Ora continua il tuo volo, prosegui il tuo viaggio verso un mondo certamente migliore di questo. Eri un amicone, sempre sorridente e disponibile. Buon viaggio dottore». Tanti i messaggi di cordoglio: chi lo ha conosciuto lui lo ricorda come «una gran bella persona e sempre disponibile», mentre un collega parla di «un professionista sempre sorridente che amava il suo lavoro».

(ansa)

L’allarme era scattato intorno alle 10:30 quando del mezzo di una ditta privata, partito dall’isola di San Domino, si erano perse le tracce: scomparso dai radar un’ora dopo il decollo. Immediatamente erano scattate le ricerche, sia via terra che via mare per individuarlo. Sembra che l’elicottero, un A109 a 6 posti, non abbia emesso alcun segnale di emergenza. Poi, intorno alle 14, la notizia del tragico ritrovamento. Il velivolo si trova nelle campagne di Apricena, precisamente nella frazione di Castel Pagano ed è stato notato durante una perlustrazione dall’alto del territorio. La notizia del decesso di tutti i passeggeri è stata data dal vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

La famiglia slovena, i due piloti e il medico del 118 che ha scelto il volo al posto della nave: chi sono le vittime dell’elicottero precipitato 05 Novembre 2022

Sin da subito, tra i soccorritori, flebili le speranze di ritrovare in vita le persone a bordo. Preoccupazioni, soprattutto, per il maltempo di queste ore. Impegnati nelle ricerche, vigili del fuoco, carabinieri con oltre 40 militari e il reparto speciale “Cacciatori di Puglia” che hanno raggiunto le zone più impervie del promontorio del Gargano, un elicottero della polizia e un mezzo dell’aeronautica. Le condizioni dell’area, inoltre, hanno reso più complesso l’intervento considerando le forti raffiche di vento e la scarsa visibilità. Poi, il ritrovamento dei resti del velivolo, in una zona rurale tra Apricena e San Nicandro Garganico. Da accertare le cause, ma potrebbero essere legate proprio al maltempo e alla nebbia.

Non appena appresa la notizia, rientro d’urgenza per il presidente della Regione, Michele Emiliano che, per l’intera mattina, è rimasto in contatto costante con il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e il vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese, che hanno seguito le operazioni di ricerca. Emiliano si trovava a Roma e stava partecipando al corteo per la pace. «È un momento terribile che ci lascia sgomenti» ha detto Emiliano.

Alidaunia è l’unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni ed è titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di amministrazioni pubbliche di varie regioni d'Italia. Dal 1985, con assenso ministeriale e in collaborazione con l'assessorato ai Trasporti della Regione, garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole.

Il sindaco delle Tremiti, Peppino Calabrese, ha parlato di una «comunità sotto choc», sottolineando che «non era mai successa una cosa del genere in 30 anni di servizio». Il presidente nazionale Sis 118, il pugliese Mario Balzanelli, parla di una «drammatica perdita di un collega, una tragica morte in itinere» e chiede di intensificare con «massima urgenza, a livello normativo nazionale, i parametri autorizzativi di sicurezza per il trasporto di operatori sanitari e di passeggeri a bordo di elicotteri».