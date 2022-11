Cop27, Meloni a Sharm accolta da Al Sisi. Il presidente egiziano apre il summit sul clima: “È un’opportunità per un’azione comune”. Guterres: “Il mondo scelga solidarietà climatica o suicidio collettivo”

Giorgia Meloni è arrivata alla Cop 27 di Sharm el-Sheikh accolta dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Prima di partecipare alla plenaria sul clima, con un discorso sui temi ambientali previsto per le 17, la premier ha partecipato ad alcuni incontri bilaterali con i capi di Stato e di governo: il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog e il capo del governo etiope, Abiy Ahmed. Poi ha posato per una foto di famiglia con tutti i leader presenti.

Nell'agenda ufficiale non compare un incontro con al Sisi, né con il cancelliere tedesco Olaf Sholz. Ma l'invito del governo egiziano potrebbe essere accolto. Non è la prima volta che un premier italiano arriva in Egitto dopo la morte di Giulio Regeni, Giuseppe Conte partecipò a una conferenza sulla Libia al Cairo, nel gennaio 2020. La famiglia e gli amici del ricercatore friulano hanno espresso rammarico per la decisione dell'Italia di partecipare alla Conferenza Onu sul clima in un Paese che non ha collaborato con la magistratura nelle indagini e nel processo per la morte di Regeni. L'ultima rogatoria è andata a vuoto lo scorso mese di settembre.

Nel bilaterale con il leader etiope, Meloni ha espresso soddisfazione per il cessate il fuoco con il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino e «ha sottolineato l’importanza di una sua efficace attuazione per il bene del popolo etiopico e la stabilità del Corno d’Africa». Meloni e Abiy hanno richiamato «gli storici rapporti bilaterali e discusso delle opportunità di rafforzamento dei legami economici soprattutto in campo energetico». Il presidente del Consiglio ha sottolineato come «la collaborazione con l’Africa sia centrale per la politica estera italiana».

A Catania, intanto, sono sbarcati i migranti fragili dalla Humanity 1 e dalla Geo Barents. Ma lo scontro è su chi non può scendere, come prevede il decreto del Governo. Il comandante di una nave sulla quale si trovano 35 migranti non autorizzati a sbarcare si rifiuta di ripartire. Il Pd chiede che Piantedosi riferisca in Aula. E Salvini ribadisce: «Il traffico di esseri umani va stroncato».

13.00 – Meloni vede Herzog: “Valori comuni, lotta antisemitismo”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un incontro molto cordiale ai margini della COP 27 a Sharm El Sheikh con il Presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog. Lo comunica Palazzo Chigi.Lo scambio si è concentrato sull'eccellente collaborazione bilaterale e sulla transizione energetica. Il premier si è detta pronta a collaborare con il futuro nuovo Governo israeliano per rafforzare il partenariato italo-israeliano nell'ambito industriale e tecnologico e nel settore delle tecnologie pulite per l'ambiente. È stata condivisa una forte assonanza sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all'antisemitismo.

12.53 – Nobel Yunus: “Si parla molto ma si fa poco”

«Alla Cop 27 si parla molto, ma non si fa altrettanto. Non hanno rispettato le promesse dell'ultima conferenza, quindi dobbiamo trovare soluzioni più utili. Dobbiamo sacrificarci». Così Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace nel 2006, a Torino per il Global Social Business Summit. «Solo attraverso un mondo a tre zeri potremo salvarci. Sono molto preoccupato, abbiamo davvero poco tempo prima che la barca affondi, dobbiamo costruirne una nuova per fare in modo che quello che sta accadendo ora non avvenga mai più» osserva Yunus.

12.34 – Sunak: “Lotta al climate change è via per crescita pulita”

La lotta al cambiamento climatico può diventare la via per una «crescita globale pulita» e per nuovi posti di lavoro. E' quanto il premier britannico Rishi Sunak afferma nel suo discorso odierno alla Cop27 in Egitto come anticipato da Downing Street. Per Sunak è essenziale che i Paesi del mondo rispettino gli impegni presi l'anno scorso alla Cop26 di Glasgow al fine di limitare l'aumento della temperatura globale: «Un obiettivo ancora a portata di mano». «Credo che possiamo farcela - dice il primo ministro - per questo i leader globali devono fare di più e più velocemente». Secondo Sunak, l'invasione russa dell'Ucraina ha «rafforzato» l'importanza di porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili, e così può arrivare una nuova spinta a investire nell'industria 'green'. Il primo ministro conservatore deve presentare un nuovo investimento britannico da 200 milioni di sterline per proteggere le foreste e per lo sviluppo di tecnologie verdi nei Paesi in via di sviluppo. Inoltre il Regno Unito vuole mantenere il suo impegno internazionale di investimento per il clima da 11,6 miliardi di sterline e si impegna a triplicare i fondi per l'adattamento climatico da 500 milioni di pound nel 2019 a 1,5 miliardi nel 2025.

12.21 – Guterres: “Mondo scelga tra solidarietà o suicidio”

«L'umanità deve scegliere tra solidarietà climatica e suicidio collettivo»: lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un appassionato intervento alla COP27: il mondo deve scegliere, ha aggiunto, se «collaborare o perire». Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha chiesto ai Paesi sviluppati e in via di sviluppo di stringere un patto per ridurre le emissioni di gas serra. «Siamo su un'autostrada per l'inferno climatico, con il piede sull'acceleratore», osservando che il mondo «sta per perdere» la sfida «della nostra vita».

12.03 – Johnson: “Non cedere al ricatto energetico di Putin”

Non è il momento di rallentare i progressi nell'obiettivo zero-emissioni entro il 2050 e la guerra in Ucraina non può indebolire i progressi fatti fino a ora in tema di clima. Lo ha affermato l'ex premier britannico Boris Johnson intervenuto al summit Cop27 di Sharm el-Sheikh. «E' invece il momento di raddoppiare il ricorso a tecnologie verdi, all'energia eolica e alle soluzioni ecologiche pulite» ha proseguito Johnson aggiungendo che «non è il momento di cedere al ricatto energetico di Putin».

12.00 – Guterres: "Serve Patto solidarietà climatica fra Stati”

Un Patto di solidarietà climatica fra Stati ricchi e Stati emergenti. Lo ha chiesto stamani il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in apertura del summit dei capi di Stato e di governo alla conferenze sul clima Cop27 di Sharm el-Sheikh. Il segretario generale ha ribadito che il cambiamento climatico è «la sfida centrale del nostro secolo», ma che su questa «stiamo perdendo: le emissioni crescono e le temperature globali salgono». «In apertura della Cop27, io chiedo un Patto storico fra le economie sviluppate e quelle emergenti, un Patto di solidarietà climatica - ha detto Guterres -. Un Patto in cui tutti i paesi facciano uno sforzo ulteriore per ridurre le emissioni in questa decade, in linea con l'obiettivo di 1,5 gradi. Un patto in cui i paesi più ricchi e le istituzioni finanziarie internazionali forniscano assistenza per aiutare le economie emergenti ad accelerare la loro transizione all'energia rinnovabile. Un Patto che ponga fine alla dipendenza dai combustibili fossili e alla costruzione di centrali a carbone. Un Patto che fornisca energia universale, affidabile e sostenibile per tutti».

11.49 – Lagarde: “Politiche green sostengono stabilità prezzi”

«Se non teniamo conto dell'impatto del cambiamento climatico sulla nostra economia - continua Lagarde - rischiamo di perdere una parte cruciale del quadro generale. Ciò significa che il nostro compito di preservare la stabilita' dei prezzi deve includere un ulteriore lavoro per comprendere meglio come il cambiamento climatico influisca sul nostro ruolo. Dobbiamo incorporare il cambiamento climatico in tutto ciò che facciamo: i nostri modelli, dati, proiezioni e analisi. In definitiva, dobbiamo garantire che la nostra politica monetaria tenga conto dell'impatto del cambiamento climatico». «Nell'ultimo anno - continua nell'analisi Lagarde - siamo andati oltre le parole e siamo passati all'azione reale. Abbiamo adeguato le nostre partecipazioni in obbligazioni societarie, il quadro delle garanzie e le pratiche di gestione del rischio per tenere meglio conto dei rischi legati al clima. In qualità di autorità di vigilanza, lavoriamo per garantire che le banche tengano conto dei rischi legati al clima nelle loro decisioni aziendali e di prestito. Analizziamo anche l'impatto del cambiamento climatico sull'economia e sulla stabilità finanziaria. E, naturalmente, lavoriamo per ridurre l'impronta ambientale delle nostre attività aziendali quotidiane in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi».

11.47 – Al Sisi apre summit della conferenza sul clima

Con un discorso del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, è iniziato a Sharm El-Sheikh il summit delle Nazioni unite sul Clima nell'ambito della Cop27. Sisi, in apertura del suo intervento, ha sottolineato che vi sono «grandi aspettative» da questa conferenza ma «credo profondamente che la Cop27 sia un'opportunità per mostrare unità contro una minaccia esistenziale che possiamo superare solo attraverso un'azione concertata e un'attuazione efficace». È la ventisettesima conferenza delle Nazioni Uniti sul cambiamento climatico. Quasi 100 i capi di Stato e di governo presenti che parleranno oggi e domani ai delegati riuniti a Sharm el Sheik per rafforzare i loro impegni sul clima di fronte al riscaldamento incontrollato e fornire sostegno finanziario ai Paesi poveri, che stanno soffrendo di più.

11.17 – Media: Usa-Gb sotto di miliardi nei fondi sul clima

Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia non hanno raggiunto la loro «giusta quota» di finanziamenti per il clima a favore dei Paesi in via di sviluppo. Lo afferma un'analisi di Carbon Brief (sito specializzato in scienza e politica del cambiamento climatico) riportata in esclusiva dal Guardian. I Paesi ricchi si erano impegnati a fornire 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020, ma l'obiettivo è stato mancato. La quota Usa era 40 miliardi di dollari, ma nel 2020 hanno versato 7,6 miliardi. Australia e Canada solo un terzo, Londra tre quarti. Tokyo e diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, sono invece tra i più virtuosi.

10.54 – Meloni-Sunak: “Risposta unitaria aggressione Ucraina”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale molto cordiale a margine dei lavori della CoP 27 con il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. Lo comunica palazzo Chigi. Nel colloquio Meloni e Sunak hanno discusso le principali sfide che la Comunità internazionale deve affrontare, prima fra tutte l'esigenza di una risposta unitaria all'aggressione russa all'Ucraina, e hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra Italia e Regno Unito in ambito G7 e NATO. Insieme l'Italia e il Regno Unito potranno rafforzare il legame transatlantico. Meloni e Sunak hanno inoltre ribadito la volontà di lavorare insieme per sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e Londra.

10.50 – Meloni vede premier Etiopia: rafforzare legami su energia

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale molto cordiale a margine dei lavori della CoP 27 con il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, Abiy Ahmed. Lo riferisce Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio ha espresso soddisfazione per la recente conclusione dell'«Accordo per una pace duratura attraverso la cessazione delle ostilità» tra il Governo etiopico e il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino ed ha sottolineato l'importanza di una sua efficace attuazione per il bene del popolo etiopico e la stabilità del Corno d'Africa. Meloni e Abiy hanno richiamato gli storici rapporti bilaterali e discusso delle opportunità di rafforzamento dei legami economici soprattutto in campo energetico. Il Presidente Meloni ha sottolineato come la collaborazione con l'Africa sia centrale per la politica estera italiana.



10.47 – Bilaterali Meloni con Herzog e Sunak

A margine dei lavori della Cop27 in corso a Sharm el-Sheikh il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della mattinata ha avuto un bilaterale con il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed, con il presidente israeliano Isaac Herzog e con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak.

10.24 – Ponte sullo Stretto, Salvini: “Non averlo costa a siciliani 6 mld anno”

«Ogni anno, non avere il Ponte sullo Stretto costa ai soli siciliani 6 miliardi di euro in spostamenti, in maggiori oneri per viaggiare, per lavorare, per studiare, per trasportare, per curarsi». Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, aggiungendo che domani incontrerà i presidenti di Regione, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, e all'ordine del giorno ci sarà soprattutto il progetto di Ponte sullo Stretto. «Avere un collegamento stabile costa di meno che non averlo – aggiunge –: quindi vediamo se dopo 54 anni di ritardi di chiacchiere di mancate promesse riusciamo ad avviare il progetto».

10.19 – Nordio: “Ipotesi reclutamento regionale magistrati”

«Per la criticità legata ai trasferimenti dei magistrati e del personale in altre regioni, l'idea di un reclutamento a livello regionale potrebbe essere proficua per farli rimanere in sede. Vi sono difficoltà di carattere normativo e costituzionale che cercheremo di affrontare». Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso dell'incontro pubblico con gli uffici giudiziari veneziani. Nordio ha aggiunto che «la possibilità di applicare la Legge speciale per Venezia, è un problema che non era mai venuto in mente, nemmeno a me, per un reclutamento più sollecito, e ci penseremo».

10.00 – Valditara: “Trovare soldi freschi per gli insegnanti”

«Il rinnovo del contratto, a mio avviso, deve portare già per Natale soldi nuovi, soldi freschi, ai docenti. Bisogna che si trovi una soluzione, perché il problema economico è uno dei tempi importanti per tornare a valorizzare questa figura professionale». Lo ha detto a "Tutti in classe", in onda su Rai Radio 1, Giusepppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito.

09.51 – Meloni arrivata al vertice, accolta da Guterres e al Sisi

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivato all'International Convention Center di Sharm el-Sheikh per l'apertura della Cop27, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite. La premier è stata accolta dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi.

09.37 – Manovra, Salvini: “Sulla flat tax ragioniamo su quota 100mila euro al 15%”

Per l'innalzamento della flat tax «Giorgia Meloni in Aula ha parlato di 100mila, stiamo lavorando a quota 100mila al 15%. La Ragioneria sta stimando perché l'emergenza bollette assorbirà buona parte dei fondi di questa manovra». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini parlando della flat tax a Rtl 102.5. «Se mi dite, chiuderete con questa legge di bilancio tutto quota 41, flat tax, pace fiscale...no: però cominceremo a mantenere gli impegni presi», ha aggiunto.

09.31 – Meloni è arrivata all'International Convention Centera di Sharm el-Sheik

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata all'International Convention Centera di Sharm el-Sheik, per partecipare alla Cop27, il summit sul clima che si è aperto ieri. Nel pomeriggio è previsto il suo intervento nella sessione plenaria.

09.25 – Regionali, Conte ha riunito i vertici M5S su Lazio e Lombardia

A quanto apprende l'Adnkronos, ieri il leader del M5S Giuseppe Conte ha riunito il Consiglio nazionale grillino per fare il punto sulle regionali, in particolare sulle 'partite' di Lazio e Lombardia e sulla linea da tenere, anche sul piano delle alleanze. «C'è stata -riferiscono fonti autorevoli del Movimento - una ricognizione, ma la soluzione non è stata ancora definita». Resterebbe ancora tutto da sciogliere, dunque, il nodo alleanze.

09.15 – Manovra, Salvini: “Entro 10 giorni sarà in Parlamento “

«Entro 10 giorni ci sarà la manovra di bilancio in Parlamento. Dieci giorni e ci sarà l'avvio di tutti i grandi progetti economici su cui la Lega e il centrodestra si sono impegnati. Lo stop della Fornero e l'avvio di quota 41, l'innalzamento del tetto della Flat tax che oggi è a 65mila euro (stiamo studiando le due opzioni a 85 e 100mila euro), la pace fiscale con la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali, la revisione del Reddito di cittadinanza, limitando abusi e non può più essere a vita». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a 'Non stop news' su Rtl 102.5.

08.58 – Migranti, Salvini: “Sono viaggi organizzati,vanno stroncati. Chi a bordo paga 3mila dollari”

«Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti. Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a 'Non stop news' su Rtl 102.5 parlando dei migranti.