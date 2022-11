La repressione in Iran non si ferma, 227 parlamentari chiedono la pena di morte per i manifestanti

La teocrazia sciita non abbandona la linea dura e anche il Parlamento sceglie la tolleranza zero contro le proteste dei cittadini iraniani. Un gruppo di 227 parlamentari ha chiesto la condanna alla pena di morte per chi partecipa alle proteste dopo la morte di Masha Amini e definiscono i dimostranti «nemici di Dio». la percentuale è bulgara, visto che nella Repubblica Islamica il parlamento conta appena 290 membri. Nel comunicato diffuso dai parlamentari guidati da Ahmad Amirabadi Farahani si afferma che «gli Stati Uniti ed altri nemici hanno istigato e organizzato» le proteste, con «il finanziamento e l'invio di armi» ai dimostranti.

I parlamentari attribuiscono ai dimostranti la responsabilità per le centinaia di morti provocati dalla sanguinosa repressione del regime: «qualcuno di questi criminali ha ucciso civili e membri delle forze di sicurezza, provocando il martirio di decine di persone». «Noi come rappresentanti di questa nazione, chiediamo alle autorità, compreso l'apparato giudiziario, di affrontare questi nemici di Dio che, come lo stato Islamico hanno attacco vite e proprietà e meritano una condanna ed un vendetta divina», concludono, secondo quanto si legge sulla Fars. In Iran la punizioni per i «mohareb» (i nemici di Dio) è appunto la pena di morte.

La minaccia però non sembra arrestare l’ondata di proteste che dal 17 settembre ha scosso fortemente il sistema di potere della Repubblica degli ayatollah nata dopo la Rivoluzione islamica del 1979. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba Al Arabiya, violente manifestazioni sono scoppiate a Sanandaj, capoluogo della provincia iraniana del Kurdistan, situato nella zona occidentale del Paese a maggioranza curda. A Isfahan, nell’Iran centrale, le forze di sicurezza sono state viste impiegare ancora una volta gas lacrimogeni e proiettili contro i manifestanti. Nella città occidentale di Marivan, i manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la morte di Nasreen Qadri, una manifestante presumibilmente deceduta dopo essere stata colpita da manganelli dalle forze di sicurezza nella capitale Teheran. Non sono mancate proteste anche nella provincia del Sistan e Balochistan nel sud-est dell’Iran, fa sapere Iran International. Nelle prossime ore sono attese proteste anche nei quartieri di Teheran, Lorestan e Tabriz, a seguito degli appelli lanciati dai giovani locali.

Nelle proteste sono ormai costanti lo slogan «Morte al dittatore» in riferimento alla guida suprema, ayatollah Ali Khamenei, e gli appelli al rovesciamento della Repubblica Islamica. La guida suprema ha aspettato settimane prima di parlare in pubblico, salvo poi scegliere la linea dura e la piena condanna dei manifestanti, che però non sembrano scoraggiati o intimoriti dalle parole del leader ottuagenario. Il movimento di protesta continua a interessare con cadenza quasi giornaliera tutte le 31 provincie dell’Iran, 136 città e 134 università, nonostante una feroce repressione da parte delle forze di sicurezza. Secondo l’organizzazione non governativa Iran Human Rights (Ihr), che ha sede a Oslo, sono più di 304 i manifestanti morti in Iran dall’inizio dell’ondata di proteste scoppiata dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana. Il bilancio include 41 minorenni e 24 donne. Inoltre, almeno 14.170 persone, tra cui 392 studenti, sono state arrestate.

La situazione è particolarmente delicata anche sul piano internazionale. Da quando l’Iran è stato “beccato” a fornire armi, droni e istruttori militari alla Russia da impiegare nella guerra in Ucraina, la posizione nello scacchiere interazionale è diventata ancora più scomoda. La repubblica dell’ayatollah è ora più isolata che mai, con forti problemi diplomatici, economici e sociali. Resta da capire quanto ancora potrà stare in piedi il castello di carte.