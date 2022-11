L’Unione Europea contro Airbnb: allo studio una norma per per regolare gli affitti brevi

Maggiore trasparenza e, soprattutto, maggiore certezza fiscale. In altre parole: tracciabilità e pagamento delle tasse. L’Ue va alla guerra di Airbnb, con la proposta di regolamento che intende mettere ordine al settore degli alloggi a breve termine. Nomi di compagnie o imprese non figurano, non si cita nessuno per nome ma i destinatari delle nuove regole sono chiari. «Gli affitti di alloggi a breve termine si stanno sviluppando rapidamente nell'UE, in gran parte favoriti dall'economia delle piattaforme», rileva l’esecutivo comunitario. Airbnb e affini – Vrbo e Misterb&b – per citarne alcuni, sono dunque avvisati. Loro e quanti su di loro si appoggiano.

In base alle proposte messe sul tavolo dalla Commissione, l’ospitante dovrà registrarsi presso le autorità pubbliche, che rilasceranno un codice identificativo unico per chiunque intenda mettere a disposizione i propri spazi per soggiorni mordi e fuggi. L’ospitante sarà obbligato a esporre il suo codice sulla piattaforma, che dovrà trasmetterne le informazioni di alloggio alle autorità pubbliche. Le piattaforme saranno obbligate a condividere i dati mensilmente in modo automatizzato tramite un unico punto di ingresso digitale.

Gli Stati, se sarà confermata l’impostazione della Commissione, non avranno molta libertà di manovra. L’esecutivo comunitario decide di procedere tramite regolamento, atto legislativo che oltre a fissare l’obiettivo finale stabilisce anche tutti i passaggi intermedi. Dopo adozione ed entrata in vigore, gli Stati membri avranno a disposizione due anni per stabilire i meccanismi necessari per lo scambio di dati.

Che si tratti di una stretta in termini impositivi emerge in quel passaggio della proposta in cui si sottolinea che le nuove norme «integreranno gli strumenti esistenti, come la legge sui servizi digitali o la direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale». La proposta di regolamento cita anche la direttiva sul commercio elettronico. «Queste norme settoriali integreranno le norme generali della legge sui servizi digitali, che stabilisce una serie di obblighi e requisiti di responsabilità per le piattaforme operanti nell'Ue», chiarisce Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile per l’Agenda digitale.

Ma ci sono anche le questioni di pubblica sicurezza e sostenibilità a spiegare la mossa della Commissione. Gli alloggi a breve termine sono anche fonte di preoccupazione, in particolare per le comunità locali alle prese con «flussi turistici eccessivi», recita la proposta di regolamento. «Gli affitti di alloggi a breve termine non dovrebbero crescere a spese delle comunità locali», sottolinea Thierry Breton, commissario per il Mercato interno. La proposta messa sul tavolo mira ad avere «un settore sostenibile degli affitti a breve termine, combattere gli annunci illegali e contribuire a un ecosistema turistico equilibrato». Airbnb sono avvisati, e anche i loro utenti. Queste soluzioni potrebbero non essere più così convenienti.