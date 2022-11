Per cosa si vota, chi sono i favoriti, quali sono i temi cruciali: ecco perché le elezioni di Midterm in Usa sono così importanti

Le elezioni di Midterm (metà mandato) si chiamano così perché avvengono a metà del mandato presidenziale.

Che cosa si decide alle elezioni di Midterm?

Gli elettori americani sono chiamati a rinnovare i 435 deputati della Camera e un terzo dei 100 senatori. Oltre a questi, sono in ballo 36 governatori e una serie di cariche a livello statale, come i segretari di Stato. Anche su di loro si appuntano gli sguardi, in vista delle presidenziali 2024, dal momento che queste figure supervisioneranno la macchina elettorale. Inoltre, in quattro Stati - California, Vermont, Kentucky e Michigan - si terranno referendum sull'aborto. Circa 168 milioni di americani sono chiamati alle urne, ma oltre 42 milioni si sono già espressi grazie al voto anticipato o per posta, una possibilità ammessa dalla maggioranza dei 50 Stati Usa. I democratici al momento detengono la maggioranza in entrambi i bracci del Congresso, ma il distacco è molto risicato al Senato: sono 50 a 50, con il voto della vice presidente Kamala Harris che fa la differenza alla bisogna. Quanto alla Camera, siedono 221 democratici e 212 repubblicani, con due seggi vacanti, e i sondaggi non sono buoni. Al Gop basta conquistare una manciata di seggi per modificare la situazione a suo favore. Sarebbe un duro colpo per il presidente Joe Biden che si ritroverebbe come «un'anatra zoppa», questa l'espressione, per gli ultimi due anni di mandato, impossibilitato a far avanzare la sua agenda. Senza il controllo della Camera e del Senato, infatti, il partito del presidente rischia la paralisi legislativa.

Chi è favorito per la vittoria?

Le elezioni di metà mandato di solito penalizzano il partito che occupa la Casa Bianca: dal 1934 solo due presidenti, Roosevelt e Bush figlio (nel 2002), hanno guadagnato seggi. I sondaggi prevedono che i repubblicani riconquistino la Camera, con una probabile onda rossa, il loro colore. Il destino del Senato è appeso ad alcune sfide testa a testa in Stati «battleground»: Pennsylvania, Georgia, Arizona e Nevada, ma appaiono duelli incerti anche quelli in Wisconsin, New Hampshire e North Carolina. A spingere in favore dei repubblicani è principalmente la frustrazione degli americani per l'inflazione, con l'aumento dei prezzi della benzina e beni alimentari, insieme alle critiche per una politica democratica percepita come non abbastanza severa con criminalità ed immigrazione. Insomma, il vecchio adagio clintoniano "it's the economy, stupid" si è trasformato in "it's inflation, stupid", questa volta a scapito dei democratici che invece puntavano sul altri temi, in particolare l'aborto, per difendere la loro ristretta maggioranza al Congresso.

A che ora arriveranno i risultati?

I primi risultati sono attesi dopo le 18 orario Est Coast (l'una di notte in Italia) ma per i risultati finali complessivi saranno necessari forse diversi giorni, soprattutto in alcuni Stati. La prima a chiudere i seggi è la Georgia, se si escludono alcune zone in Kentucky e Indiana (poco indicativi). Ci sono oltre 2,5 milioni di Early votes, il totale degli aventi diritto al voto è di 7,8 milioni. Arriveranno prima i risultati delle contee del Nord (vinse Trump nel 2020). L’ultima all’1 è l’Alaska.

Quali sono i temi che pesano sul voto?

Joe Biden, ai minimi di popolarità (poco sopra il 40%), ha giocato la campagna lanciando il messaggio che sono in gioco la democrazia e i diritti (a partire da quello d'aborto) e vantando i successi della sua agenda sul fronte del welfare, dell'ambiente, dell'educazione. Se perde anche una camera rischia di diventare un'anatra zoppa per il resto del mandato. I repubblicani invece hanno cavalcato l'inflazione alle stelle, i timori di una recessione e l'allarme criminalità, con Donald Trump king maker di molti candidati negazionisti delle elezioni del 2020 e pronto a ricandidarsi alla Casa Bianca per la terza volta. Attualmente l’inflazione negli Stati Uniti supera l’8%, è il dato più alto degli ultimi 40 anni. Il fatto non sorprende se si allarga lo sguardo all’economia globale. L’aumento dei prezzi è del 10% in Gran Bretagna e addirittura dell'11% in Europa.

C'è poi la battaglia per le nomine dei giudici, meno evidente, ma che è sicuramente fondamentale per la politica americana, come ha dimostrato in modo clamoroso la sentenza sull'aborto della Corte Suprema a maggioranza conservatrice. In risposta ai 200 giudici federali nominati da Trump durante il suo mandato, Biden in questi due anni ne ha nominati ben 75, superando il numero di nomine fatto sia da Trump che da Obama nello stesso periodo. Ed alle nomine di conservatori, il presidente democratico ha contrapposto un record di nomine di donne e di persone di colore, come la prima giudice afroamericana della Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson. Ma questo attivismo avrebbe una drastica battuta d'arresto nel caso di una sconfitta democratica al Senato.

Infine, la questione dell'attacco all'aborto, che i democratici speravano che, dopo la decisione della Corte Suprema di revocare il diritto costituzionale di scelta per le donne, potesse essere la carta vincente per loro in queste elezioni, che invece appaiono, stando ai sondaggi dominate dalle preoccupazioni, e la rabbia, degli elettori per l'aumento dei prezzi, dovuto ad inflazione e crisi energetica. In ogni caso, in cinque stati gli elettori martedì saranno chiamati a votare anche per referendum sull'aborto: in Michigan, California e Vermont per garantire il diritto della libertà riproduttiva, in Kentucky e Montana invece per limitare l'accesso all'interruzione di gravidanza. Dallo scorso giugno, Biden continua a ripetere che un Congresso con una più grande maggioranza dem potrebbe far passare una legge che a livello nazionale codifichi e difenda il diritto di scelta delle donne. Ma invece una vittoria repubblicana, farebbe avanzare lo spettro di proposte di legge, che alcuni repubblicani hanno già annunciato, per imporre a livello nazionali le limitazioni all'accesso all'aborto che da giugno in poi sono state imposte in decine di stati a guida repubblicana.

Che cosa c’entra Trump?

Trump che, secondo alcune anticipazioni dovrebbe annunciare ufficialmente il 14 novembre la discesa in campo per la presidenza nel 2024, ha appoggiato diversi candidati nelle sfide ancora in bilico. La vittoria dell'esercito di candidati trumpiani, che ritengono che l'elezione di Biden non sia stata legittima, e che hanno fatto campagna elettorale propagando la «big lie», la grande bugia trumpiana delle elezioni rubate, rischia di diventare un grave problema per la democrazia nel 2024. Perché molti di questi candidati avranno ruoli, di governatore o segretario di Stato, che permetterà loro di controllare, e influenzare, i sistemi elettorali degli stati nelle prossime elezioni. Uno di loro, Jim Marchant, candidato a segretario di Stato in Nevada, è stato molto esplicito: «Quando sarà eletto segretario di Stato, insieme agli altri segretari di Stato, aggiusteremo le cose in tutto il Paese, e il presidente Trump tornerà ad essere presidente nel 2024». La vittoria repubblicana alla Camera, soprattutto se porterà al Congresso molti esponenti del Maga, il movimento di estrema destra ispirato ai principi di Trump di America First, potrà avere drastiche conseguenze anche per l'impegno degli Usa al fianco dell'Ucraina. «Con una maggioranza repubblicana, all'Ucraina non andrà più neanche un penny», ha tuonati in un comizio al fianco di Trump Marjorie Taylor Greene, la deputata vicina alla setta Qanon, che nel criticare l'impegno al fianco di Kiev in questi mesi spesso è apparsa ripetere argomenti usati da Mosca.

I duelli da guardare

GEORGIA - Per il Senato i riflettori sono puntati sulla sfida tutta afroamericana fra il democratico Raphael Warnock, pastore della chiesa battista Ebenezer di Atlanta (dove ha ereditato il pulpito di Marther Luther King) e il repubblicano trumpiano Herschel Walker, ex giocatore di football anti-abortista accusato da due donne di averle spinte a interrompere le loro gravidanze pagando con assegni salati. Altra battaglia cruciale è quella per il ruolo di governatore, per il quale la democratica Stacey Abrams sfida di nuovo Brain Kemp. PENNSYLVANIA - Il seggio in Senato se la contendono il candidato appoggiato da Donald Trump, il medico star tv Mehmet Oz («Dr Oz»), e il vice governatore democratico John Fetterman, il «gigante buono» colpito da un ictus nei mesi scorsi. Per il titolo di governatore la sfida è fra il senatore statale di destra Doug Mastriano, trumpiano di ferro, e l'attorney general democratico Josh Shapiro, che corre impegnandosi a difendere la democrazia e i diritti di voto.

NEVADA - La sfida ravvicinata al Senato è fra la democratica Catherine Cortez Masto, la prima latina eletta in Senato nella storia americana, e il repubblicano appoggiato da Trump e sostenitore delle elezioni rubate del 2020 Adam Laxalt. Decisivo il voto degli ispanici.

ARIZONA - Il duello principale è per il ruolo da governatore fra la democratica Katie Hobbs e la repubblicana Kari Lake, ex star del piccolo schermo da alcuni definita una 'Trump donna'. La repubblicana Blake Masters si scontra per un posto in Senato con Mark Kelly, l'ex astronauta della Nasa marito della deputata Gabby Giffords.

OHIO - La battaglia all'ultimo voto per il Senato è fra il deputato democratico Tim Ryan e il finanziere repubblicano JD Vance, salito alle cronache per il suo libro divenuto poi un film su Netflix 'Hillbilly Elegy'. Vance per molto tempo è stato identificato come un «never Trumper» - mai con Trump - ma di recente è tornato sui suoi passi e ha sposato le sue teorie.

WISCONSIN - A contendersi il seggio per il Senato sono il repubblicano Ron Johnson, che ha votato contro la certificazione della vittoria elettorale del 2020 di Joe Biden, e la dem Mandela Barnes, definita dai conservatori di estrema sinistra.

NEW YORK - Nella roccaforte blu dell'Empire State la governatrice uscente Kathy Hochul è in affanno contro Lee Zeldin, il rivale repubblicano trumpiano.