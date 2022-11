Midterm, dal Senato alla Camera: ecco tutte le sfide da seguire e considerate strategiche

Questo articolo è uscito in anteprima sulla newsletter firmata da Alberto Simoni, "Metternich". Per seguire le elezioni di midterm ne uscirà una edizione straordinaria giovedì 10. Se non siete ancora iscritti potete seguire le istruzioni a questo link.

Al Senato

Il New Hampshire e l’Arizona: sono quelli che daranno indicazione se ci sarà o meno un’onda rossa. Il New Hampshire (risultati alle 20) più che altro, Granite State, bastione di elettori indipendenti, innamorati ai tempi, di John McCain. Il candidato repubblicano gen. Bolduc è trumpiano; se sfonda, difficile pensare altrove non sarà così. I temi chiave della campagna – inflazione, crimine ed economia – non hanno confini statali. E poi l’Arizona: un’eventuale sconfitta dell’ex astronauta democratico Marc Kelly sarebbe clamorosa perché avrebbe dilapidato un vantaggio importante che a un certo punto è stato in doppia cifra. Sempre in Arizona, ai temi classici si aggiunge la questione immigrazione/sicurezza.

Nel North Carolina. Ted Budd, repubblicano, ha 5 punti di vantaggio su Cheri Beasley. Perché allora bisogna guardare a quel che accade qui? Tre motivi. Il primo è che sia nel 2016 sia nel 2020 vinse Trump di un soffio. Scoprire con quanto margine vincerà (e se) Budd è importante per orientare la notte (i risultati arriveranno intorno alle 19,30) e capire le dinamiche future; il secondo motivo: questa corsa è stata offuscata da altre sfide con altri big che si sono presi la scena, ma il North Carolina resta sempre uno dei termometri più attendibili degli umori dell’America. Infine, dovesse farcela Beasley – brava a tenere la corsa comunque aperta – bad night for i repubblicani.

I governatori

Sono 11 quelli considerati in bilico, su 36. I democratici ritengono di andare meglio dei repubblicani. Ci saranno molte donne a guidare gli Stati. Quattro di queste corse hanno un rilievo politico nazionale. Vediamole. Michigan: sarà una sfida fra donne, Gretchen Whitmer, democratica, e Tudor Dixon, repubblicana. La prima è la governatrice in carica, conduce nei sondaggi di 2-3 punti, ma Dixon sta riducendo il divario. E attorno a lei, che ha vinto contestate primarie grazie al decisivo appoggio di Trump, ruota il dato più interessante. Una sua vittoria rappresenterebbe un termometro importante sia per lo stesso Trump, sia per capire quali ripercussioni patirebbe il partito repubblicano. New York: Kathy Hochul, democratica, doveva vincere in carrozza. Invece sabato e domenica i big del partito, i coniugi Clinton, Kamala Harris e ovviamente Joe Biden, si sono presentati ai comizi con lei. Il suo rivale è Lee Zeldin. Domanda: la liberal Manhattan batterà le zone rurali e industriali dell’Upstate? Oregon: È una sfida a tre, tutte donne. Per i democratici la corsa si è complicata, una faida interna ha spaccato il partito ed è spuntata una candidatura indipendente: quella di Betsy Johnson. In lizza quindi la dem Tina Kotek e la repubblicana – ben sostenuta da un blocco di miliardari vicini al Gop (come l’ex capo di PayPal Thiel) – Christine Drazan. Sono 40 anni che non c’è un repubblicano a guidare Portland. Kotek è avanti di 4 punti su Drazan. Il sostegno a Johnson è franato da 18 a 8% nelle ultime settimane. Buone notizie per i dem. Arizona: Kari Lake repubblicana contro Katie Hobbs. Domenica Jill Biden ha fatto campagna per la Hobbs, la corsa è serrata, Lake leggermente avanti. La stratega democratica Hilary Rosen ha detto: «Kari Lake è popolare e vincerà». Poi ha spiegato che in genere i democratici hanno sbagliato campagna elettorale: troppo sulla tenuta della democrazia, meno sui temi concreti, inflazione e immigrazione. Kari Lake, ai tempi, aveva tra i pruni principali la fine della costruzione del muro al confine con il Messico. A questo ha aggiunto la questione dell’inflazione. Se vince sarà un boost notevole per la destra.

Alla Camera

Di sifde da monitorare ce ne sono molte, con personaggi in ascesa e big che rischiano il posto. Premessa: l’ultimo sondaggio della ABC/Washington Post dice che i repubblicani hanno appena un punto di vantaggio, poco per stravincere ma abbastanza per impedire ai democratici di tenere il controllo della House. Lo Speaker insomma cambierà, e Nancy Pelosi, rumors e fonti accreditate, potrebbe traslocare a Roma, sede Usa di Via Veneto, nel 2023. Ma questo è un altro tema. Due corse, in particolare, fotograferanno una tendenza: New York, 17° Distretto. Corre Patrick Maloney, capo del comitato elettorale democratico. Corre in un distretto che è stato ridisegnato e ha il 30% dei vecchi elettori di Maloney. E il suo vantaggio si sta assottigliando. Sono arrivati i soccorsi: soldi dal partito per non perdere un seggio scontato. Virginia, 2° Distretto. Bellissima la sfida fra Elaine Luria e Jen Kiggans. La prima, democratica, è esponente della Commissione 6 Jan e ha puntato la sua campagna elettorale sulla lotta a tutela della democrazia. Kiggans è stata sostenuta da Mike Pence e dal governatore trumpiano Youngkin, il primo repubblicano a conquistare il posto dal 2009. Se Jen vincesse sarebbe un segnale che il clima politico è definitivamente cambiato dal 2020.