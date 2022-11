Anche in Italia negli ultimi anni cresce il numero delle donne “inventrici” che presentano domande di brevetto. Ma restano ancora poco più di una su dieci, tra le percentuali più basse in Europa. A raccontarlo sono i risultati della ricerca “Women’s participation in inventive activity” pubblicata da European Patent Office (Epo), che analizza i risultati nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019. Con questi numeri infatti l'Italia si posiziona sedicesima tra i 38 Stati membri Epo, leggermente al di sopra della media europea che è al 13,2%. Con grandi differenze tra regioni: la Sardegna vanta un tasso di inventrici nelle domande di brevetto del 27,9% e si posiziona al primo posto nella classifica delle regioni italiane e al quinto in Europa. A Bolzano la quota scende al 4,3%.

Va meglio in Cina e Corea, con quote di donne inventrici decisamente più elevate (rispettivamente 26,8% e 28,3% nel 2019), anche se le indagini sono meno dettagliate rispetto agli altri Paesi Epo. A dominare la classifica sono Lettonia (30,6%), Portogallo (26,8%), Croazia (25,8%), Spagna (23,2%) e Lituania (21,4%). In fondo stanno Germania (10,0%), Lussemburgo (10,0%), Liechtenstein (9,6%) e Austria (8,0%).

Secondo il l Presidente di Epo, António Campinos «sebbene negli ultimi decenni siano stati compiuti alcuni progressi, è necessario fare di più per rafforzare l'inclusività nel campo dei brevetti. La promozione delle donne nella scienza e nell'innovazione è un fattore chiave per la nostra futura sostenibilità e competitività».

La mancanza di donne inventrici si traduce infatti in una minore inclusività della tecnologia. Un’analisi dei brevetti biomedici statunitensi, per esempio, ha mostrato che è più probabile che le donne si concentrino su brevetti per problemi di salute specifici delle donne, gli uomini su quelli specifici per gli uomini.

Ma quali possono essere le cause? Le donne nelle università hanno meno legami con l'industria e restano spesso confinate in una carriera accademica più tradizionale. A pari produttività scientifica, presentano circa il 40 per cento in meno di domande di brevetto. Anche quando le invenzioni sono descritte in pubblicazione scientifiche, è raro che le donne autrici diventino poi anche depositarie del brevetto. Il minor riconoscimento si vede anche nelle aziende, dove in media le donne guadagnano meno degli uomini.

Dalla media del 2% del 1970 al 13% del 2019, la percentuale è dappertutto in costante risalita, con marcate differenze tra un settore e l’altro. La chimica è al primo posto (circa il 22% nel

2010–2019), quattro volte superiore a Meccanica

e Ingegneria (5,2%). Questo potrebbe essere spiegato da diversi fattori, che vanno dalle scelte dei percorsi educativi, che a loro volta possono essere condizionate dai modelli di ruolo nella famiglia, alle condizioni di lavoro in diversi settori economici e sul loro impatto sull'equilibrio tra lavoro e famiglia.

Ma potrebbe anche essere dovuto alla preferenza delle donne per il lavoro in università rispetto alle aziende private. Le università infatti offrono più possibilità e garanzie rispetto alle aziende private o alle piccole start up: il Wir, il tasso di donne inventrici, tra gli inventori universitari è sistematicamente superiore a quello tra aziende o inventori “liberi professionisti”, indipendentemente dal settore tecnologico prescelto.

In secondo luogo, aumenta la presenza delle donne nei brevetti con l'importanza del lavoro di squadra, anche se le donne rimangono sotto-rappresentate tra i leader.

Nonostante le persistenti differenze tra le tecnologie, l'importanza del lavoro di squadra e della collaborazione sta crescendo in tutti i campi: questa tendenza fa ben sperare per il futuro delle donne nella brevettazione e «dovrebbe essere supportata da apposito politiche e pratiche di gestione delle risorse umane».

Anche gli sforzi per stimolare la mobilità internazionale delle donne tra gli scienziati potrebbero essere una leva promettente, considerato che i tassi più elevati di inventrici si osservano tra gli inventori migranti.