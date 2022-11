Regionali Lazio, Conte al Pd: “Non portiamo rancore ma non annacqueremo i nostri valori”. Fonti Nazareno: “È ossessionato da noi, ma l’avversario è la destra”

«Il metodo della politica nostro sono i programmi, i contenuti. Noi non portiamo rancore. Lo voglio dire a tutto il mondo del Pd che in questi giorni si sta sbracciando chiedendoci un atto di generosità: la nostra generosità non esiste se significa scarsa chiarezza sui programmi, annacquamento dei nostri valori e principi». Giuseppe Conte pone le condizioni delle alleanze in vista delle regionali del Lazio. «Ripartiamo da qui: chi c'è è benvenuto, purché si comporti con lealtà e correttezza – ha detto il leader del M5s in conferenza stampa –. E purché sposi genuinamente un progetto politico serio da offrire alla comunità regionale». «Questi sono i punti fermi irrinunciabili e qualificanti di un progetto politico serio – ha rimarcato –: da qui si parte e vediamo quali saranno le forze sociali, civiche, che vorranno lasciarsi coinvolgere da questo progetto con entusiasmo».

Il leader ha parlato di ambiente e gestione dei rifiuti, rimarcando il no all'inceneritore, poi ha toccato la mobilità sostenibile e la sanità. Sul nome del loro candidato ha spiegato che «lavoreremo per individuare un candidato degno interprete del progetto», perché «occorre coraggio a dire di no alle richieste irricevibili e coraggio» per mantenere quello che è stato detto ai cittadini. «Non ho un nome», ha sottolineato, aggiungendo che «lo individueremo correttamente con le altre forze politiche».

No a nuovi inceneritori

A proposito di punti fermi, la nostra «linea d'azione deve contemplare alcuni punti cardine, che per noi sono imprescindibili – ha sottolineato Conte –. In materia di smaltimento dei rifiuti, questo progetto non potrà mai basarsi sulla costruzione di nuovi inceneritori, così come è stato per la Capitale. Non abbiamo cambiato idea rispetto a quello che abbiamo sempre detto. Chi lavorerà con noi al piano regionale dovrà farlo per un'opera di riconversione della centrale di Civitavecchia, bisogna farlo in fretta perché ci sono mille posti di lavoro da salvaguardare». «In questa prospettiva di tutela dell'ambiente e di transizione ecologica – ha aggiunto – un punto cardine sarà la centrale Enel di Civitavecchia: dobbiamo riconvertirla verso le rinnovabili. E va fatto in fretta».

Il segretario del Pd del Lazio, Bruno Astorre, replica che «l’inceneritore non è nel programma di Zingaretti ma se Conte vuole invadere altri campi, come quello del Campidoglio, è come usare armi improprie: con i diktat non si va avanti». Il segretario è intervenuto a margine della presentazione del rapporto del sindaco Roberto Gualtieri all'Auditorium. «Il presidente del M5s Giuseppe Conte vuole far cadere il campo largo, mettere fine a una ottima esperienza di governo, su un tema che non riguarda la Regione Lazio, ovvero il termovalorizzatore di Roma – ha aggiunto -. La legge ha dato poteri al sindaco di Roma per quello, non è competenza della Regione Lazio».

Metropolitana leggera per pendolari

A proposito di mobilità Conte ha promesso che «cestineremo il progetto ormai vecchio di un'autostrada a pedaggio Roma Latina, potenziamo l'infrastruttura della Pontina e lavoriamo per una metropolitana leggera per i pendolari».

“Rompere il connubio perverso tra politica e sanità”

Capitolo Sanità. «Ci batteremo per rompere il connubio perverso tra politica e sanità – ha sottolineato ancora Conte –. Coloro che si candideranno con noi si impegneranno a evitare la discrezionalità nell'individuazione delle direzioni sanitarie. Vogliamo persone qualificate e competenti che non rispondono a logiche di partito o di corrente».

Alleanze

Renzi e Calenda «si affidano alla logica dell'insulto e alla volontà di distruggere il M5s» e questo rende «impossibile sedersi attorno a un tavolo – ha concluso Conte –. I nostri punti qualificanti sono di una forza progressista, il loro non è un orizzonte progressista, al di là degli insulti che ci rivolgono». Immediata la risposta del leader di Azione: «Conte ribadisce il No al termovalorizzatore a Roma che è il punto qualificante del programma di Gualtieri – scrive su Twitter Carlo Calenda –. Possiamo desumere che continuare a perdere tempo con il M5S è inutile almeno nel Lazio? Visto che c'è una persona del Pd di valore già in campo, possiamo chiudere?».

Conte «si assume una grave responsabilità» a dire no all'alleanza per le regionali nel Lazio, ha aggiunto Roberto Speranza a margine di un dibattito sulla pace. «Chi rompe il campo consegna la vittoria alla destra, questo è un errore grave».

«Conte ha ormai una ossessione per il Pd. Sembra proprio che non riesca a realizzare che l'avversario è la destra. La destra che governa il paese e che rischia, a causa delle sue scelte, di governare anche il Lazio», hanno replicato fonti del Nazareno commentando la conferenza stampa.