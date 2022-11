Il video hard che dalle chat private rimbalza su WhatsApp, sui social e sul Web. I primi imbarazzi, le chiacchiere di paese. E poi la battaglia contro Google e altri colossi della Rete per ottenere lo stop della diffusione telematica dei filmini in nome del diritto all’oblio, una battaglia persa in parte con annessa condanna in sede civilistica a rimborsare le spese giudiziarie per un importo di circa 20mila euro. In pochi mesi Tiziana Cantone, 31 anni, finì nel rullo compressore di una vicenda odiosa che il 13 settembre del 2016 la spinse al suicidio. E con lei finì nel tritacarne il fidanzato dell’epoca, trascinato in un’inchiesta giudiziaria che, a distanza di 6 anni dall’esplosione dei fatti, vede oggi una prima conclusione processuale.

Il giudice monocratico Dario Gallo del Tribunale di Napoli ha mandato assolto Sergio Di Palo dalle accuse di falsità privata, simulazione di reato, calunnia e accesso abusivo a sistema informatico, tutte contestazioni che ruotavano attorno alla divulgazione di quei video hard poi esplosi in Rete. Di Paolo rispondeva di alcune imputazioni in concorso con la defunta Tiziana Cantone, a testimoniare la delicatezza di una storia che ha preso direzioni inaspettate. Di Palo è stato assolto dall'accusa di falso commesso da privato in atto pubblico con la formula “il fatto non sussiste”; dall'accusa di calunnia perché “il fatto non costituisce reato”; dalla simulazione di reato perché “il fatto non sussiste”; dall'accesso abusivo per “improcedibilità" per mancanza di querela. L’assoluzione era stata sostenuta dall’avvocato Bruno Larosa, difensore di Sergio Di Palo, mentre il pubblico ministero titolare del fascicolo aveva sollecitato la condanna dell’uomo a circa 4 anni di reclusione.

Di Palo rispondeva di falso e calunnia in concorso con Tiziana Cantone per avere accusato ingiustamente cinque persone, ritenute dagli inquirenti estranee ai fatti, di avere diffuso sulla rete i video ‘incriminati’. Fu Tiziana a sporgere denuncia, rappresentando anche di avere smarrito il cellulare (cosa non vera, come fu accertato) dal quale poi sarebbero stati estrapolati i video. Le indagini però fecero emergere delle incongruenze sulla testimonianza della 31enne e gli inquirenti, alla fine, decisero di archiviare la posizione dei cinque nei confronti dei quali era stato inizialmente ipotizzato il reato di diffamazione e di violazione della privacy.

Una storia dolorosa, da qualsiasi punto di vista la si guardi. Perché c’è una giovane donna che non ha retto al peso di una serie di circostanze scaturite da una gestione inopportuna di video intimi. Perché c’è una madre che dal giorno della morte della figlia si è consumata lentamente dietro inchieste che si sono sempre arenate, come il filone per istigazione al suicidio (chiuso pochi mesi dopo l’apertura) o quello, più recente, che ipotizzava addirittura la pista dell’omicidio. Poi perché c’è un uomo, Sergio Di Palo, che deve fare i conti con una storia che difficilmente lo lascerà andare e gli resterà cucita addosso. E, infine, perché le insidie del Web raccontano come sia impossibile cancellare ciò che è stato pubblicato: nonostante vi siano delle leggi specifiche, i video di Tiziana Cantone riappaiono ciclicamente, lasciando così un sapore amaro sul reato di revenge porn introdotto proprio sulla scia del caso Cantone e volto a fermare, e a punire, la diffusione e la condivisione di materiale fotografico e video dal contenuto intimo di qualsiasi persona.