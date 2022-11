Caserta, la Reggia della Meraviglia: il libro di Repubblica Napoli in regalo il 17 novembre

La Meraviglia esiste sulla terra. Si può contemplare e perfino toccare con mano. È un Palazzo di sorprendente bellezza piantato nel cuore delle terre più fertili del nostro Sud, a Caserta. Una Reggia, non si potrebbe dirlo in altro modo. Frutto del genio di un architetto, Luigi Vanvitelli, di cui l'anno prossimo si celebrano i 250 anni dalla morte. Un sontuoso connubio di arte e natura germogliato nel pieno dell'Illuminismo napoletano, nella seconda metà del '700. " La Reggia della Meraviglia" è il titolo dell'ultima iniziativa editoriale di " Repubblica" a Napoli. Un libro di 216 pagine a cura di chi scrive, di Conchita Sannino e Antonio Ferrara, arricchito con le stupende fotografie di Riccardo Siano. L'opera gratis in edicola il 17 novembre con il giornale. "Repubblica" celebra in un libro la maestosa bellezza della Reggia di Caserta e il geniale architetto che la progettò, aprendo le celebrazioni per i 250 anni dalla morte. Di Anna Laura De Rosa e Antonio Ferrara

04:55