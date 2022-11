Catania, Riccardo Gatti: "Bisogna far sbarcare tutti i passeggeri della Geo Barents"

Riccardo Gatti, responsabile delle operazioni di Medici Senza Frontiere a bordo della nave Geo Barents, ha parlato con i giornalisti in attesa di sviluppi sullo sbarco dei migranti salvati dall'imbarcazione arrivata a Catania. Gatti ha ribadito che "tutte" le persone a bordo hanno bisogno di essere sbarcate e ha chiesto "che gli obblighi normativi in materia di soccorso in mare vengano rispettati". L'ARTICOLO Migranti, Humanity 1 in sciopero della fame

01:46