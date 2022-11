Ragazzino accoltellato alla periferia di Roma

ROMA. Paura a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Un adolescente, dalle prime informazioni sembrerebbe un minore di 14 anni, è stato accoltellato nei pressi di un parco di via dell'Archeologia. Il minore sarebbe stato ferito al braccio. Medicato sul posto e trasportato in ospedale non è in pericolo di vita. Insieme a lui un amico, a che in questo caso minorenne, che non ha riportato lesioni. Sul posto la polizia che sta cercando l'aggressore. Secondo quanto riferito dai due ragazzini, si tratterebbe di un tossicodipendente. Le indagini sono in corso.