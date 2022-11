La Procura di Milano ha chiuso la terza ed ultima inchiesta sul sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti, la diciottenne rapita il primo luglio 1975 a Eupilio, nel Comasco. La ragazza venne ritrovata morta un mese dopo in una buca a Castelletto Ticino (Novara).

Per il pm Stefano Civardi e la Squadra mobile milanese uno degli ideatori del primo di una lunga serie di rapimenti dell’Anonima sequestri nel Nord Italia sarebbe stato Giuseppe Morabito, oggi 78enne, originario di Africo ma da molti anni residente a Tradate (Varese). Lo stesso avrebbe poi preso parte all’azione «mettendo a disposizione l'Alfa Romeo Giulia super 1300 blu» usata dal commando per «segnalare l'arrivo della Mini Minor» sui cui viaggiava la vittima e per «fare la staffetta verso il luogo di prigionia». Una discarica del Novarese dove la figlia di un ricco industriale venne trovata morta dopo aver vissuto per un mese in un fosso imbottita di psicofarmaci. Del gruppo avrebbero fatto parte anche Demetrio Latella, Antonio Talia, Giuseppe Calabrò, alias 'u Dutturicchiu. I quattro sono stati destinatari dell’avviso di chiusura indagini. Un atto in cui non compare il nome dell’incensurato 66enne Antonio Romeo, detto «l’avvocato» e cognato di Calabrò.

Tutti loro, a parte Morabito, erano stati interrogati lo scorso aprile dopo la riapertura dell’inchiesta da parte della Dda di Milano sulla base una sentenza della corte di Cassazione secondo la quale il reato di omicidio aggravato non può mai estinguersi per prescrizione. Dai nuovi accertamenti della prima sezione Criminalità organizzata della Mobile milanese, diretta da Marco Calì e guidati Nicola Lelario, è stato ricostruito come il gruppo con Latella, Talia, Morabito e Calabrò avrebbe bloccato la Mini su cui viaggiava Mazzotti con due amici intorno all'1.30 di notte «nei pressi dell'abitazione della vittima». «Dopo aver ricevuto il segnale dell'arrivo della Mini, da parte di una Alfa Romeo Giulia che superava la Mini lampeggiando - Alfa Romeo messa a disposizione da Morabito -, con una vettura Fiat 125 condotta da Talia, bloccarono il cammino della Mini». Qui li avrebbero minacciati con una pistola impugnata da Calabrò e con le due auto erano poi partiti verso Appiano Gentile, dove i complici avevano preso in consegna la vittima mentre gli amici «furono legati e semi narcotizzati e lasciati nei sedili posteriori della Mini».