Iran, Alessia Piperno è stata liberata: è già in volo verso l’Italia. E Meloni chiama i genitori: “Grazie ai Servizi e alla Farnesina”

Finalmente libera. Alessia Piperno, la travel blogger romana di 30 anni, arrestata in Iran lo scorso 28 settembre e detenuta nel carcere di Evin a Teheran, è stata rilasciata e a breve tornerà in Italia. La ragazza è già in volo verso il nostro Paese.

A sbloccare la situazione è stata la trattativa tra il nostro ministro degli Esteri Tajani e il suo omologo iraniano. e si appresta a tornare in Italia. È quanto rende noto una nota della Farnesina.

In un comunicato di Palazzo Chigi si legge: «Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa».

