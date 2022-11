Parigi: “La Ocean Viking sbarcherà domani mattina a Tolone. Dall’Italia un comportamento inaccettabile”

La nave Ocean Viking dell'ong Sos Mediterranee, che ha salvato nel Mediterraneo 234 migranti e li ha caricati a bordo, sarà accolta venerdì a Tolone. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin.

Morto di freddo un bimbo di 20 giorni su un barchino a Lampedusa: era malato, veniva in Italia per essere curato

Gli aggiornamenti in diretta

12.30 – Darmanin: la Ocean Viking sarà accolta venerdì a Tolone

12.25 – Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà a breve il sindaco di Lampedusa

A quanto si apprende il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà a breve il sindaco di Lampedusa. La richiesta dell'incontro era stata formulata stamattina dal primo cittadino di Lampedusa, Filippo Mannino, per discutere della gestione del fenomeno migratorio e dell'impatto sulla comunità locale.

12.20 – Salvini: “Ma quanto gli rode a Saviano?”

«Io e Giorgia "bastardi”. Saviano, ma quanto gli rode poverino?». Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Il riferimento è agli attacchi di Roberto Saviano ai due leader del centrodestra per le politiche anti-migranti.

12.09 – Anche il porto di Tolone è possibilità

C'è anche la città francese di Tolone tra le opzioni di porti che potrebbero accogliere la nave Ocean Viking di SOS Mediterranée con oltre 200 migranti a bordo. «Tolone è una delle possibilità» ha detto il sindaco Hubert Falco, sottolineando tuttavia che «lo Stato negozia ancora con l'Italia» e «non c'è niente di deciso». Lo riporta l'emittente Bfmtv.

12.05 – In ospedale a Bastia i quattro evacuati da Ocean Viking

Le quattro persone a bordo della Ocean Viking per le quali è stata predisposta dal governo della Francia l'evacuazione sanitaria, in elicottero, sono state indirizzate verso l'ospedale di Bastia, in Corsica. È quanto riporta l'emittente francese Bfmtv, che citando Sos Mediterranée riferisce che le quattro persone sono tre migranti e un accompagnatore.

11.44 – Il sindaco di Porto Torres: “Pronti ad accoglierli”

«È mio intento rendere disponibile la città e il porto di Porto Torres ad accogliere i naufraghi della nave di Sos Mediterranèe Ocean Viking». Lo dice il sindaco di Porto Torres, nel sassarese, Massimo Mulas. «Non è sicuramente mio intento fare polemica con nessuno, figuriamoci col governo del mio Paese - sottolinea il sindaco - ma la città che mi onoro di amministrare è sempre stata e sempre sarà una città accogliente, una città di porto e quindi un porto sicuro per chiunque».

11.12 – Francia, sbarco di 4 persone per motivi sanitari

Il governo francese ha annunciato lo sbarco per ragioni sanitarie di quattro persone a bordo della nave umanitaria Ocean Viking, che ha 234 migranti a bordo raccolti nel Mediterraneo.

11.00 – Le Pen no a Ocean Viking in Francia