«La crisi climatica riguarda la sicurezza umana, la sicurezza economica, la sicurezza ambientale, la sicurezza nazionale e la vita stessa del pianeta». Alla Cop27 a Sharm El Sheikh prende parola Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti si è «scusato» per la decisione del suo predecessore, Donald Trump, di uscire dall'accordo di Parigi sul clima (gli Usa sono poi rientrati lo scorso anno). Poi ha annunciato 150 milioni di dollari di aiuti per i Paesi in via di sviluppo che soffrono gli effetti del cambiamento del clima e tagli alle emissioni di metano, un potente gas a effetto serra. «Una buona politica climatica è una buona politica economica», ha dichiarato promettendo che gli Stati Uniti «puntano a ridurre le emissioni del 50-52% entro il 2030». «Il mio impegno sul clima – ha aggiunto – è incrollabile, faremo la nostra parte per evitare l'inferno climatico».

«Nessuna nazione può usare l'energia come un'arma e tenere l'economia globale in ostaggio. Deve finire», ha proseguito nel suo discorso Biden a proposito della guerra della Russia in Ucraina, che ha definito «brutale». Il conflitto mostra che «è più urgente che mai raddoppiare i nostri impegni sul clima» e «rafforza la necessità di una transizione» verso un mondo «senza dipendenza dai combustibili fossili».

Il presidente americano ha anche annunciato che, insieme a Ue e Germania, gli Stati Uniti impegneranno 500 milioni di dollari per finanziare la transizione dell'Egitto verso l'energia pulita. «Ogni nazione deve fare la propria parte», ha insistito Biden invitando i Paesi che «possono aiutare» a «sostenere» quelli in via di sviluppo nella loro transizione energetica. «Se li aiutano nel settore del carbone non c'è motivo per cui non li possano aiutare sull'energia verde».

Prima dell’intervento, l’inquilino della Casa Bianca ha avuto un colloquio con il presidente egiziano Al Sisi. I due leader si sono impegnati a «continuare il dialogo sui diritti umani», si apprende dopo il bilaterale a margine della Cop27. Il presidente americano ha colto l'occasione per ringraziare l'Egitto per aver «parlato con forza alle Nazioni Unite sulla guerra della Russia contro l'Ucraina» e «per ospitare la Cop27 in una regione che per lungo tempo è stata chiamata la culla del mondo, sembra così appropriato».

Da parte sua anche il presidente egiziano ha definito l'incontro «una grande opportunità per rafforzare la relazione strategica tra i nostri due Paesi», ricordando di aver già incontrato, sempre a margine della Cop27, la speaker Nancy Pelosi e altri parlamentari Usa con cui «abbiamo parlato di molteplici questioni». «Vorrei anche cogliere l'opportunità di parlare ai media americani di questioni generali sul Medio Oriente e su come vanno le cose», ha concluso il presidente egiziano, riferendosi appunto ai diritti umani e parlando di «un approccio comprensivo di cui vorrei che sentisse quello che abbiamo da dire, perché noi siamo desiderosi di migliorare». «Abbiamo lanciato una strategia nazionale per i diritti umani - ha concluso - e poi un'iniziativa per il dialogo nazionale, che ha coinciso con un comitato per l'amnistia presidenziale».