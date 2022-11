Roma, studente transgender discriminato al liceo Cavour: il Pd annuncia interrogazione a Valditara

Dopo il caso della discriminazione denunciata da uno studente transgender del liceo scientifico Cavour di Roma, il Partito democratico ha annunciato di aver depositato un’interrogazione al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. «Vogliamo sapere cosa intenda fare in merito a quanto denunciato dagli studenti del liceo Cavour circa il rifiuto da parte di un docente di applicare la legge per il piano personalizzato di studio e il regolamento della carriera alias nei confronti di uno studente con tutti i documenti in regola», hanno fatto sapere in una nota congiunta i deputati del Pd Irene Manzi, Michela De Biase, Roberto Morassut, Andrea Casu e Paolo Ciani.

«Si tratta di un fatto gravissimo che lede la dignità di uno studente e che impone delle immediate iniziative. È del tutto evidente che se queste accuse fossero confermate ci troveremmo di fronte a insopportabili e gravi discriminazioni perpetrate ai danni di uno studente – prosegue la nota – Questi episodi non possono accadere nelle nostre scuole: i diritti riconosciuti degli studenti non possono essere violati impunemente. La nostra scuola deve essere inclusiva e rispettare ogni persona qualunque sia il suo orientamento sessuale o la identità di genere».

Il caso

Il liceo scientifico Cavour è il primo in Italia a consentire a studenti e studentesse di intraprendere la carriera alias, ovvero di essere riconosciuti con il nome d’elezione sia sul registro che sui documenti scolastici.

Il caso è esploso quando Marco, uno studente di 17 anni del Cavour, ha denunciato di essere vittima di discriminazione da parte di un suo professore, che a più riprese ha rifiutato di utilizzare il nome scelto dal ragazzo per la transizione (Marco ha già effettuato un percorso psicologico e ora è in lista d’attesa dall’endocrinologo per iniziare la terapia ormonale). «Quando il professore è tornato con la prima verifica di arte ho trovato il mio nome d'elezione barrato e ci aveva riscritto il mio nome alla nascita – ha raccontato il giovane Quando sono andata a protestare il professore mi ha urlato contro che quello che vedeva lui era una donna e mi ha umiliato davanti a tutti».

Sentiti ieri dall’Ansa, anche altri studenti e studentesse hanno raccontato di atteggiamenti discriminatori e sessisti da parte del medesimo professore.