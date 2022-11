Roma, terminata l'udienza su Rolex e borse: Totti e Blasi lasciano il tribunale

Bocche cucite al termine dell'udienza del processo civile sulla sparizione di Rolex, borse e gioielli sia da parte di Francesco Totti e Ilary Blasi, che dei loro legali. La prima ad uscire è stata la presentatrice televisiva a bordo dello stesso suv bianco che l'aveva portata in tribunale. Dietro di lei è uscito l'ex capitano giallorosso, alla guida della sua Smart nera e affiancato da una donna. "No comment", si è limitato a dire all'uscita Alessandro Simeone, legale di Blasi. "Ho molto rispetto per il vostro lavoro - ha aggiunto invece Antonio Conte, avvocato di Totti, con i cronisti -, vi chiedo scusa ma è per un riserbo rigoroso nei confronti del giudice. Di più non si può dire". Di Francesco Giovannetti

01:41