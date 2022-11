Tosca Musk regista a Firenze per Passionflix: "Che emozione girare agli Uffizi"

Tosca Musk, regista e sorella del magnate Elon, è in Toscana per girare il terzo capitolo della saga "Gabriel's' Inferno", per la piattaforma di streaming Passionflix, di cui la regista è una delle creatrici. Coadiuvata dalla casa di produzione fiorentina Dado Production, Musk gira per la terza volta dal 2019 in Toscana, questa volta tra il centro storico di Firenze, gli Uffizi e la Certosa del Galluzzo. Video di GIULIO SCHOEN

02:22