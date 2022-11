Lo stupore di Draghi sul governo: “Così si distrugge l’asse con Macron”

L’ex premier in vacanza a Londra si è tenuto informato sulla crisi. Prima si era speso per la distensione dei rapporti. La tesi dei fedelissimi è che all’Eliseo ci sia una fazione anti-italiana e che in questo caso abbia avuto la meglio

Creato da

ALESSANDRO BARBERA