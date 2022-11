«L'Italia, la Grecia, Malta e Cipro, in quanto Paesi di primo ingresso in Europa, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale ed orientale, si trovano a sostenere l'onere più gravoso della gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi internazionali e delle norme dell'Ue». È quanto affermano in una dichiarazione congiunta i ministri dell'Interno di Italia, Malta e Cipro e il ministro della Migrazione e dell'Asilo della Grecia, che rivolgendosi alla Commissione Europea e alla Presidenza ritengono «urgente e necessaria una discussione seria su come coordinare meglio le operazioni nel Mediterraneo».

I meccanismi di “relocation”

«Abbiamo sempre sostenuto con forza la necessità di sviluppare una nuova politica europea in materia di migrazione e di asilo, realmente ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità, e che sia equamente condivisa tra tutti gli Stati membri - aggiungono -. Il 10 giugno scorso abbiamo approvato una dichiarazione Politica che istituisce un meccanismo di relocation temporaneo e volontario, nonostante i Paesi Med 5 sostenessero uno schema di relocation obbligatoria. Purtroppo, il numero di impegni di relocation assunti dagli Stati membri partecipanti rappresenta solamente una frazione molto esigua del numero effettivo di arrivi irregolari che abbiamo ricevuto finora nel corso di questo anno. Inoltre, a tutt'oggi il meccanismo si è dimostrato lento nel raggiungere il suo obiettivo dichiarato di alleviare quell'onere a cui tutti noi, come Stati membri di prima linea, siamo costantemente esposti, in quanto finora solo un esiguo numero di relocation è stato effettuato».

Migranti, tornano i decreti Salvini: allo studio multe e confisca delle navi Ong

Sulle navi private

«In attesa di un accordo su un meccanismo di condivisione degli oneri che sia efficace, equo e permanente, non possiamo sottoscrivere l'idea che i Paesi di primo ingresso siano gli unici punti di sbarco europei possibili per gli immigrati illegali, soprattutto quando ciò avviene in modo non coordinato sulla base di una scelta fatta da navi private, che agiscono in totale autonomia rispetto alle autorità statali competenti».

«Ribadiamo la nostra posizione sul fatto che il modus operandi di queste navi private non è in linea con lo spirito della cornice giuridica internazionale sulle operazioni di search and rescue, che dovrebbe essere rispettata. Ogni Stato deve esercitare la giurisdizione e il controllo sulle navi battenti la propria bandiera».

La risposta della Francia: “Da Meloni metodi inaccettabili. Bisogna richiamare Roma al suo dovere di umanità”

«La regola è quella del porto più vicino - dice la Colonna -, e l'Ocean Vinking era vicina alla coste italiane. Tenuto conto dell'ostinato rifiuto e della mancanza di umanità dell'Italia, abbiamo accolto noi eccezionalmente la nave. Rendo omaggio allo slancio di solidarietà degli altri Stati che abbiamo consultato. Sono in 11 ad aver espresso l'intenzione di accogliere migranti». La decisione italiana di non accogliere i migranti è invece «scioccante», aggiunge la ministra: «i meccanismi europei di aiuto e di ripartizione dello sforzo di solidarietà funzionano». Quanto alle relazioni con Roma, la responsabile del Quai d'Orsay afferma che «se l'Italia insiste con questo atteggiamento ci saranno conseguenze. Da parte nostra, abbiamo sospeso il dispositivo di ricollocamento dei migranti provenienti dall'Italia e rafforzato i controlli alle frontiere franco-italiane. Bisogna richiamare Roma al suo dovere di umanità. Sperando che comprenda il messaggio».

L'Unione Europea è al lavoro per un vertice ad hoc

L'Unione Europea, a quanto si apprende, è al lavoro per l'organizzazione di un vertice ad hoc sul dossier migranti dopo lo scontro tra Italia e Francia. L'intenzione di convocare un vertice tecnico o politico è emersa nella giornata di ieri. Con il passare delle ore a Bruxelles si fa largo l'idea di riunire i ministri dell'Interno Ue e non solo i tecnici. Il vertice potrebbe tenersi negli ultimi giorni di novembre e deve essere convocato dalla presidenza ceca del semestre. Fonti della presidenza, interpellate a riguardo, hanno spiegato che«una decisione in merito sarà presa la prossima settimana».

Altri sbarchi

Intanto in queste ore sono attesi in banchina nel porto di Pozzallo, Reggio Calabria, 216 migranti, salvati dai mezzi della Guardia costiera e della Guardia di finanza, al largo delle coste siciliane, a 50 miglia nautiche da Portopalo. Il gruppo dei naufraghi, di soli uomini, è stato trasbordato sulle motovedette di soccorso da un barcone in difficoltà per le condizioni meteo marine.

La Ocean Viking ha lasciato porto di Tolone

La nave umanitaria Ocean Viking ha lasciato oggi il porto militare di Tolone, nel sud della Francia, dove i migranti sono sbarcati ieri e sono stati trasferiti in una vicina "zona di attesa", che non possono lasciare per il momento. La nave ha lasciato la rada di Tolone ieri sera e attualmente si trova nel vicino porto di La Seyne-sur-Mer, secondo quanto reso noto dalla prefettura locale. Ci resterà alcune settimane per uno scalo tecnico prima di ripartire diretta al largo della Libia per riprendere le sue operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale. Quanto ai 234 migranti sbarcati, 189 (fra cui 24 donne e 13 minorenni) sono ormai nel centro per colonie di lavoratori nella penisola di Giens, a una ventina di chilometri da Tolone, trasformato da ieri in "zona di attesa internazionale".

Tale zona è in realtà un territorio internazionale creato ad hoc affinché i migranti non si trovino sul territorio francese fin quando non saranno esaminate e giudicate le loro richieste di asilo. Tutti hanno fatto sapere di voler presentare la domanda. In una dichiarazione comune, diverse associazioni per i diritti degli stranieri (fra cui la Lega per i diritti dell'uomo) hanno criticato la creazione di tale zona internazionale e la "privazione di libertà" che ne consegue per i migranti. Per quanto riguarda 44 minorenni che erano soli a bordo della nave, sono stati affidati ai servizi sociali e alloggiati fuori dal centro di Giens. Uno soltanto dei migranti sbarcati resta ricoverato in ospedale. In totale, sono 175 (oltre due terzi del totale) i migranti che saranno ricollocati in 11 paesi, fra i quali la Germania che da sola ne accoglierà un'ottantina, poi Lussemburgo, Bulgaria, Romania, Croazia, Lituania, Malta, Portogallo, Irlanda, Finlandia e Norvegia.