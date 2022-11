De Luca e il pranzo con Renzi: "Mi ha offerto una ribollita insipida, ecco come l'ho riportato nella civiltà gastronomica"

Una ribollita insipida e una rivoluzione gastronomica, così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha raccontato ad Andrea Rossi, volto della pagina social Alici come prima, un suo pranzo con l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Al termine dell'Assemblea regionale ANCI Campania, De Luca ha ricordato, tra il serio e il faceto, un pranzo offertogli dall'ex sindaco di Firenze a base di una "sciapa e insipida ribollita". Un menù giudicato quasi come un affronto, tanto che il Governatore parla di "preistoria gastronomica" e di un'operazione per riportare tutti nella civiltà. E così, al pranzo successivo, De Luca si è presentato con delle mozzarelle (sia salernitane che casertane) al cospetto della presidenza del Consiglio che si è "scofanata tutto".

