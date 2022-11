I giorni di guerra sono oggi 263, ieri per la prima volta dopo mesi di occupazione russa, i cittadini di Kherson si sono risvegliati in una città libera e tappezzata delle bandiere gialle e blu dell'Ucraina. E nonostante la mancanza di cibo, luce, acqua e internet, l'euforia della vittoria continua a pervadere la città, mentre la Russia si lecca le ferite per una ritirata che porta il caos fin dentro le stanze del potere a Mosca. Forte delle battaglie vinte sul campo, Kiev ha per adesso chiuso la porta al dialogo. «Non credo che la questione della ripresa dei negoziati sia possibile ora», ha fatto sapere il procuratore generale dell'Ucraina Andriy Kostin. «La guerra continua», ha rincarato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, perché «finché vedremo la Russia mobilitare coscritti e portare più armi, ovviamente continueremo» a combattere. Fino a riconquistare tutto il Paese. «Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro», ha assicurato il presidente Zelensky, promettendo che dopo Kherson, anche il Donbass e la Crimea conosceranno la gioia della liberazione. Mosca da parte sua, ferita ma non ancora sconfitta, ha nominato la città di Genichesk capitale amministrativa temporanea della regione di Kherson, che come affermato ieri dal Cremlino continua ad essere ritenuto «territorio russo» malgrado il ritiro. Mentre l'ex presidente Dmitri Medvedev ha alzato ancora il tiro delle minacce: «Continueremo a riprenderci i territori russi. Per ovvie ragioni, non abbiamo ancora utilizzato tutto il nostro arsenale di possibili armi di distruzione», ma «tutto ha il suo tempo».

Il ritiro da Kherson fa «soffrire i russi come se il loro cuore fosse strappato». Ora chi è al potere «non può più cedere nulla», e se lo dovesse fare sarà chiamato a risponderne. Mentre perdura il silenzio delle autorità e lo sconcerto dei tanti russi che sostengono l'operazione militare in Ucraina, è stato Alexander Dugin a prendere la parola per puntare il dito dritto contro il Cremlino. Almeno secondo quanto emerso da un post apparso sul canale Telegram del filosofo ultranazionalista e poi rimosso, ma non prima che alcuni media ne prendessero nota. In serata però con un altro messaggio lo stesso Dugin ha liquidato il presunto attacco come «un'insinuazione dell'Occidente» e giurato «fedeltà» allo zar: «Questa accusa è venuta fuori dal nulla - ha scritto su Telegram -. È ovvio che nessuno ci crederà. Ma giusto per essere sicuri: nessuno ha voltato le spalle a Putin, sia io che tutti gli altri patrioti russi lo supportiamo incondizionatamente. Il dolore per la perdita di Kherson è una cosa, l'atteggiamento verso il comandante in capo è un'altra». Infine: «Mosca non capitolerà, l’ultimo passo è l’arma nucleare». E c’è preoccupazione per un nuovo attacco missilistico russo proprio nei giorni del G20 a Bali.

Gli aggiornamenti ora per ora

00.50 – Media di Kiev: razzi russi su un villaggio vicino Kherson, due donne morte

Il villaggio di Hornostaivka, sulla riva sinistra del Dnipro e occupato dai russi, è stato bombardato da Mosca con razzi Grad per convincere i residenti all'evacuazione. Lo riferisce - come riporta il Kiev Independent - il governatore dell'Oblast di Kherson, Yaroslav Yanhushevych, aggiungendo che nell'attacco due donne sono state uccise e sei case sono state distrutte. «Con questi metodi - ha scritto Yanhushevych su Telegram - i russi stanno cercando di fare pressione sui residenti di Hornostaivka in una cosiddetta “evacuazione”. Gli stessi soldati russi sono costretti a nascondersi nelle cantine con i residenti».

Ecco cosa è successo sabato 12 novembre