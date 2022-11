Iran: arriva la prima condanna a morte dopo le proteste per Masha

Un tribunale di Teheran ha condannato a morte, per la prima volta, una persona accusata di aver partecipato alle "rivolte" esplose dopo la morte di Mahsa Amini. Lo ha riferito l'autorità giudiziaria. Secondo il verdetto la persona è stata condannata a morte per «aver appiccato il fuoco a un edificio governativo, turbato l'ordine pubblico, per assemblea e cospirazione per commettere un crimine contro la sicurezza nazionale».

Lo riporta l'agenzia Irna. Altri cinque detenuti sono stati condannati a una pena dai 5 ai 10 anni.