Maran: “Sono l’alternativa riformista a Fontana. Cercherò un accordo con il Terzo Polo”

Pierfrancesco Maran, “mister preferenze” del Pd (l’anno scorso con i suoi quasi diecimila voti è stato il più votato a livello nazionale), è il pragmatico assessore alla Casa del Comune di Milano che ieri mattina ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per la scalata al cielo di Lombardia; «così bello quando è bello» ma solitamente plumbeo e un po’ venefico come ben sanno gli abitanti di queste pianure. Così, dopo la fuga di Carlo Cottarelli e il rifiuto di Giuliano Pisapia in nome di un saggio «largo ai giovani», ecco che un ex giovane come Maran, diventato assessore la prima volta a 30 anni, prova a conquistare il nuovo Pirellone cercando di scacciare i suoi vecchi inquilini di destra che lo occupano ormai da oltre 40 anni. Da quando cioè lui aveva giusto due anni.

Dunque, habemus Papam assessore Maran? Sarà lei a sfidare Attilio Fontana per il Pd?

«Mi candido perché voglio dare voce ai lombardi che meritano decisamente molto di più rispetto al governo spento e inadeguato di Fontana. Voglio rappresentare una alternativa credibile e riformista».

Ma è il Pd che finalmente batte un colpo o è solo lei e poi si vedrà?

«Oggi c’è finalmente una candidatura in campo, se ce ne saranno altre ci misureremo con le primarie».

Come mai c’è voluto così tanto?

«È una situazione che purtroppo si ripete a ogni elezione: quando si tratta di individuare un candidato scatta una crisi a livello decisionale. Per questo rimango sostenitore delle primarie, perché danno legittimità al candidato e a chi lo elegge, passando dal coinvolgimento dei cittadini e non dagli accordi di palazzo. Sono un percorso decisionale più chiaro».

Si direbbe che l’attuale dirigenza del Pd regionale non le ami poi tanto. ..

«Non credo sia un problema solo lombardo. In generale credo vi sia una fase di chiusura alla partecipazione che è uno dei motivi del distacco di tante persone dalla politica. Le primarie spesso vengono vissute come una minaccia. Io invece credo che siano la forma più efficace di coinvolgimento dei cittadini. Questo ci differenzia dalla destra e per questo vanno valorizzate».

Mentre il Pd nazionale che fa?

«Son tranquillo perché i segretari da Letta a Peluffo hanno dichiarato pubblicamente il sì alle primarie. Ed è un peccato che non si riesca a tenere una coalizione nel perimetro delle maggioranze comunali che includono Pd, forze civiche ambientaliste, sinistra e terzo polo».

Si, ma c’è una parte del suo stesso partito che invece vedrebbe bene la candidatura di Donna Letizia.

«In generale sono quasi tutte voci di chi non abita in Lombardia. Voci molto collegate ai palazzi romani dove il cambio di casacca è la norma. Lo dico con grande rispetto per la scelta di Letizia Moratti perché credo che il suo divorzio dalla destra sia dovuto a una reale estraneità con la deriva estremista in cui si sta chiudendo in Lombardia. Separarsi non vuol dire però poi fare il leader del fronte avverso a ridosso delle elezioni».

È innegabile che la Moratti rappresenti una destra “per bene”: perché non sceglierla comunque come alleata?

«C’è un punto: il Terzo Polo è nato con l’esigenza di portare un vero cambiamento e innovazione in politica. Letizia Moratti non rappresenta né discontinuità né innovazione. Son sicuro che gli elettori del terzo polo sarebbero felici di votare una candidatura come la mia, di identificarsi in una proposta rivolta al futuro. Quindi fino all’ultimo cercherò un accordo per fare una coalizione unica».

Se la Moratti facesse un piccolo passo indietro, lei accetterebbe di correre in ticket?

«Una coalizione ha primo di tutto un Presidente. Se si trova un accordo su quello c'è sicuramente spazio di collaborazione con tutti nelle forme migliori: questo garantirebbe un grande protagonismo e serie possibilità di vittoria».

Cosa le fa credere che in una regione a trazione leghista da anni, con il cuore decisamente più a destra che altrove, possa vincere un’alternativa di centrosinistra?

«Il fatto che la Lega ormai abbia esaurito il suo rapporto sentimentale con i lombardi per accomodarsi in riti romani. I suoi dirigenti politici si sono imbolsiti, rispondono alle stanze di partito nella Capitale. Mentre i lombardi sono innamorati della loro autonomia».

E che lei, nato in un partito centralista, intende garantire?

«Eccome. E aggiungo che la mia candidatura non parte da accordi di palazzo ma dalla voglia di dare una svolta a un’amministrazione lombarda che non è in linea con l’impegno quotidiano che mettono nella loro vita dieci milioni di cittadini, i quali si aspettano una vera svolta nella mobilità, nelle infrastrutture, nei cambiamenti climatici e non ultimo in una sanità che finora ha penalizzato i cittadini più deboli».