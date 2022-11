Parigi conferma: “Non prenderemo 3.000 migranti dall’Italia”. Tajani: “Pronti a parlare con il governo francese, reazione esagerata”

PARIGI. Lo scontro continua. «La Francia non manterrà l'impegno previsto dal meccanismo europeo di solidarietà di accogliere poco più di 3mila migranti presenti al momento in Italia, di cui 500 entro la fine dell'anno». Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Olivier Veran, dopo il caso della Ocean Viking, arrivata venerdì a Tolone. «L'Italia non mantiene l'impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea» e la Francia non manterrà l'obbligo previsto, «ovvero accogliere 3mila migranti attualmente sul territorio italiano», ha detto Veran all'emittente Bfmtv.

«Avevamo come obiettivo e come impegno - ha aggiunto Véran - di prendere un po' più di 3.000 persone in Italia, di cui 500 entro fine anno, ci eravamo impegnati. I meccanismi che avevamo messo in piedi ci permettevano di accogliere nelle migliori condizioni possibili stranieri arrivati in Italia». Nel frattempo, anche Berlino interviene con un tweet dell'ambasciatore tedesco in Italia che difende l'operato delle Ong il giorno dopo la mossa congiunta di Italia, Cipro, Malta e Grecia: insieme, i quattro Paesi hanno definito «fuorilegge» l'attività delle medesime organizzazioni. Tajani replica: «Pronti a parlare con Parigi, reazione esagerata»

Crisi Italia-Francia, Guido Crosetto: "Facile fare l'accogliente con i porti dell'altro"

Tajani: “L'Italia non può essere l'unico luogo di arrivo. Serve una strategia europea sui migranti”

«Abbiamo posto un problema politico, il problema dell'immigrazione ci tocca in modo particolare. Noi continuiamo ad accoglierli con solidarietà ma il tema va affrontato oggi. Serve una strategia europea, il consiglio ministri esteri di domani ha all'ordine del giorno il tema immigrazione, su sollecitazione Italiana. l'Italia non può essere l'unico luogo di arrivo» dei migranti «e le ong non possono fare i taxi del mare e decidere la politica migratoria dell'Europa creando contrasti tra Paesi». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mezz'ora in più su Rai 3. «Nessun vuole mettere benzina sul fuoco, ma il problema va affrontato al livello europeo. Per non noi c'è nulla da riagganciare. Siamo pronti a parlare con i francesi, sono i francesi che hanno reagito in modo sproporzionato. Mi sembra più per una questione di politica interna» ha aggiunto il ministro degli Esteri, che ha anche annunciato che la prossima settimana sarà con Crosetto in Serbia e Kosovo perché «stabilità dei Balcani vuol dire anche controllo dei flussi migratori».

Salvini: “Stretta in vista, pronti a pugno duro su sbarchi”

«Chi sbaglia, paga. Bene così». «Stretta in vista, multe sequestri e più controlli. Il governo pronto al pugno duro sugli sbarchi». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini su Twitter.

Il ministro degli Interni Piantedosi: “ A Francia ci unisce fratellanza antica”

«Equilibrio e raffinatezza» è la Francia per il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, un «modello cui ispirarmi». «Mai il sottoscritto, ma neanche i colleghi di governo con cui condivido questa avventura, poteva immaginare che qualsiasi azione noi possiamo porre in essere rispetto a quello che è il mandato che i cittadini ci hanno dato, possa essere portata fino al punto da immaginare di rompere il rapporto con dei Paesi a cui ci unisce una fratellanza antica e, quindi, la necessarietà di un percorso comune da percorrere ancora». Piantedosi, nella sala consiliare del Comune di Pietrastornina, durante un incontro con amministratori locali e cittadini irpini, fa un passaggio che si riferisce alle tensioni esistenti con la Francia per la gestione del tema dell'immigrazione.

A Ventimiglia controlli francesi a tappeto. Vescovo: “Francia non umana e poco leale”

Al confine italo francese di Ventimiglia sono scattati i controlli a tappeto dei francesi per bloccare l'ingresso di migranti. Dopo due giorni di verifiche soft, successive all'annuncio del Governo Macron dell'invio di 500 uomini ai punti di frontiera, stamani sei gendarmi (ieri erano 2) hanno controllato tutti i mezzi in transito. Si sono formate lunghe code verso la Francia (fino a 1 km). Molti gli automobilisti indignati. Sul caso è intervenuto anche il vescovo di Ventimiglia Antonio Suetta: «La reazione della Francia è spropositata, non umano e dal punto di vista della solidarietà europea poco leale».

Ong, Piantedosi riferirà in Parlamento

Sarà ancora l'immigrazione l'argomento al centro del dibattito nella settimana che si apre: dopo gli eventi dei giorni scorsi, il ministro dell'Interno Piantedosi svolgerà un'informativa al Parlamento - prima al Senato e poi alla Camera - mercoledì 16 novembre, nella quale parlerà di flussi migratori e di navi delle Ong nel Mediterraneo.

Il tweet dell'ambasciatore tedesco

«Nel 2022 sono già oltre 1300 le persone morte o disperse nel Mediterraneo. Un 12% dei sopravvissuti sono stati salvati dalle Ong. Loro salvano vite laddove l'aiuto da parte degli Stati manca. Il loro impegno umanitario merita la nostra riconoscenza e il nostro appoggio». Lo scrive su Twitter l'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling.

Altri due sbarchi a Lampedusa, arrivati in 25

Due piccole imbarcazioni, con 16 e 9 migranti, sono state scoperte nelle acque antistanti a Lampedusa, dalle motovedette della Guardia di finanza. A bordo c'erano persone originarie della Tunisia, Gambia, Guinea, Costa d'Avorio. Salgono a 3, con un totale di 63 persone, gli approdi registratisi dall'alba. Anche gli ultimi due gruppi sono stati portati all'hotspot dove, al momento, dopo il trasferimento di 95 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle, ci sono 1.051 ospiti. Su disposizione della Prefettura, per la serata, è previsto, con motovedetta delle Fiamme gialle, lo spostamento di altri 150 migranti.

Lussemburgo: “Migranti test per intenzioni governo Meloni”

«Francia e Italia sono due pilastri imprescindibili per giungere ad una riforma del sistema europeo di gestione delle migrazioni. Una lite continua» tra Roma e Parigi «danneggerà l'intera Ue». Lo dice il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn, in un'intervista all'Ansa. «Sul dossier immigrazione leggeremo le reali intenzioni del neoeletto governo italiano su quanta Europa vuole. Spero sinceramente - ha aggiunto - che si tratti solo di un incidente di percorso all'inizio del nuovo governo a Roma». Domani i titolari delle diplomazie europee si riuniranno a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri.