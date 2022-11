Guerra Ucraina-Russia, giallo su Lavrov in ospedale a Bali, Mosca smentisce: “Fake news”. Zelensky in visita a Kherson: “Siamo pronti per la pace”. Il Cremlino: “No comment. È territorio russo”

I giorni di guerra sono 264 e arrivano primi segnali di pressing degli Stati Uniti su Kiev per l'apertura di un negoziato con Putin. Euforico per la liberazione di Kherson, il governo ucraino ora vorrebbe dettare la linea. Ma il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, sostengono fonti del Wall Street Journal, avrebbe suggerito a Zelensky di mostrarsi aperto a possibili trattative, con «richieste realistiche e priorità» da portare ad un eventuale tavolo con i russi, inclusa una «rivalutazione» dell'obiettivo di riguadagnare la Crimea. Intanto si è aperto il G20 di Bali. Zelensky interverrà, virtualmente. martedì. Il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen ha affermato che «porre fine alla guerra in Ucraina è il modo migliore per porre fine al tumulto economico mondiale», aumentando la pressione sulla Russia in vista del vertice del G20 in Indonesia.

Il ministro degli Esteri Lavrov all’arrivo a Bali sarebbe ricoverato in ospedale, ma la Russia smentisce

Fonti indonesiane, del governo e sanitarie, hanno fatto trapelare la notizia che il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è stato ricoverato al Sanglah Hospital di Denpasar subito dopo il suo arrivo a Bali per partecipare, a capo della delegazione di Mosca, al vertice G20. Il ricovero sarebbe avvenuto a causa di un problema di cuore.

Ma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha smentito la notizia come un "fake". «Io e Sergei siamo in Indonesia leggendo le notizie e non riusciamo a credere ai nostri occhi», ha scritto Zakharova. «È stato anche diffuso un video in cui Lavrov, pantaloncini e maglietta di Basquiat, lavora e risponde alle domande seduto a un tavolino in un giardino. Le notizie sulla sua salute sono, ha detto il ministro, "un giochetto politico"».

Gli aggiornamenti ora per ora

11.45 – Fonte cinese a FT: ”Putin non disse verità a Xi su guerra”

La Cina fu colta di sorpresa dall'invasione russa dell'Ucraina, e Vladimir Putin "non disse la verità" a Xi Jinping sull'imminente inizio della guerra. Lo riferisce un alto funzionario cinese al Financial Times. «Putin non disse la verità a Xi - spiega la fonte -. Se ce lo avesse detto non ci saremmo trovato in una situazione così difficile. C'erano oltre 6.000 cittadini cinesi in Ucraina ed alcuni di loro morirono durante l'evacuazione, anche se non possiamo dirlo pubblicamente». Lo stesso Putin aveva affermato il mese scorso di non aver detto al "caro amico" Xi dell'imminente attacco.

11.40 – Tsikhanouskaya: “Sempre più truppe russe in Bielorussia”

«Stanno arrivando molte truppe russe in Bielorussia e non sappiamo a cosa si stiano preparando. Ma le persone nelle città, le nostre spie, i nostri partigiani stanno osservando da vicino i loro movimenti e le loro azioni e inviano le informazioni direttamente all'esercito ucraino». Lo ha dichiarato la leader del movimento di opposizione democratica in Bielorussia, Sviatlana Tsikhanouskaya, a margine della colazione avuta con i ministri degli Affari esteri Ue e con l'Alto rappresentante, Josep Borrell, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Affari esteri. In Bielorussia, «da due anni le persone stanno subendo attacchi ai diritti umani e vivono in una atmosfera di tirannia dove ogni giorno nuove persone vengono imprigionate. Solo ad ottobre 300 persone sono state arrestate per le loro posizioni contro il regime o contro la guerra. Al momento in Bielorussia ci sono oltre 1400 prigionieri politici e il numero sta crescendo» ha ricordato Tsikhanouskaya. «Quando è iniziata la guerra in Ucraina, la Bielorussia è diventata collaborante. Ma chiedo ai Paesi democratici di distinguere il regime dal popolo. Il regime è diventato complice di Putin in questa guerra, ha dato i nostri territori e le nostre infrastrutture alle truppe russe per invadere l'Ucraina. Lukashenko deve pagare i suoi debiti a Putin per il supporto che gli ha dato a tornare al potere nel 2020 e a rimanerci. E ora Lukashenko è pienamente coinvolto nella guerra e deve avere la responsabilità piena per i crimini di guerra» ha ricordato. «Ma il popolo bielorusso sta resistendo alla guerra: circa l'86% si oppone al coinvolgimento delle truppe bielorusse alla guerra e cerchiamo di aiutare gli ucraini come possiamo. Nonostante la paura, la tirannia, il terrore e la repressione quotidiana i partigiani bielorussi lavorano ogni giorno in aiuto degli ucraini. Dall'inizio della guerra, ci sono stati circa otto atti di sabotaggio alle ferrovie per rallentare il passaggio degli equipaggiamenti russi in Ucraina», ha evidenziato.

11.30 – La Russia preferisce "non commentare" la presenza del presidente ucraino a Kherson

Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. Peskov ha però voluto sottolineare che Kherson «è un territorio della Federazione russa». Il presidente ucraino ha pubblicato sul suo profilo Telegram una serie di immagini della sua visita questa mattina a sorpresa a Kherson, dopo che le forze russe hanno lasciato la città. E le fotografie sono accompagnate dal semplice messaggio “Kherson-Ucraina”, in inglese e in ucraino.

10.40 – Mosca: “Inaccettabile la richiesta di Kiev sul ritiro per i negoziati”

La Russia considera "inaccettabile" la condizione che le truppe di Mosca si ritirino dall'Ucraina per avviare negoziati, ha detto Grushko, rispondendo a quanto affermato dal ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto al suo arrivo a Bruxelles per la riunione dei ministri degli Esteri della Ue. Ogni negoziato, ha sottolineato Grushko, deve «tenere conto della situazione sul terreno».

10.30 – “Collaborazionisti” legati a pali per le vie di Kherson, l’agenzia russa pubblica fotografia di Ap

L'agenzia statale russa Ria Novosti pubblica oggi in apertura le fotografie di presunti collaborazionisti legati a pali per le vie di Kherson ed esposti al ludibrio e agli insulti dei passanti. Le immagini, sottolinea l'agenzia, sono state scattate dalla Ap nella giornata di domenica, dopo che venerdì le truppe ucraine sono entrate in città in seguito al ritiro dei russi. Nella fotografia si vedono di spalle due uomini legati con le mani dietro alla schiena a dei pali, e i passanti che li osservano, con una donna che si avvicina e ride. La polizia ucraina, che ha fatto ritorno in città sabato, ha chiesto ai residenti di denunciare chiunque abbia collaborato con le truppe di occupazione russe.

10.25 – Da Ue altri 210 milioni per l’assistenza alimentare ai più vulnerabili

In vista del vertice del G20 a Bali, la Commissione europea sta intensificando il sostegno per aiutare le persone più colpite dagli effetti devastanti dell'aumento dell'insicurezza alimentare a livello globale. Un nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 210 milioni di euro sarà fornito in 15 Paesi per soddisfare i loro crescenti bisogni. Ciò porta il sostegno globale dell'Ue alla sicurezza alimentare globale a un massimo di 8 miliardi di euro tra il 2020 e il 2024. Lo comunica la Commissione europea in una nota. La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: «La guerra della Russia in Ucraina sta avendo un effetto importante sull'approvvigionamento alimentare globale. I paesi che erano già vulnerabili agli shock alimentari sono stati messi in una situazione drammatica. Dobbiamo agire per evitare la carestia in alcune delle aree più povere del mondo. L'Ue è al fianco dei paesi più vulnerabili e oggi l'Ue estende ulteriormente il suo sostegno a coloro che ne hanno bisogno».

10.20 - Estonia: “Servono più armi e nuovo pacchetto sanzioni”

«L'Europa ha bisogno di un nuovo paradigma, a supporto della vittoria ucraina. Sono passati nove mesi di guerra e non si è ancora conclusa con la vittoria ucraina e significa che noi della Comunità occidentale non abbiamo fatto abbastanza». Così il ministro degli Esteri estone, Urmas Reinsalu, al suo arrivo al Consiglio Esteri. «In primo luogo, se compariamo l'aiuto militare dell'Ue con quello Usa, c'è un vasto quantitativo di consegne che possiamo fare - precisa -. In secondo luogo, anche il regime sanzionatorio. La Russia ha beneficiato immensamente a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e del gas nel corso di questa fase della guerra. E abbiamo bisogno di elaborare immediatamente un nuovo pacchetto di sanzioni. L'Ue deve mantenere le promesse fatte e deve essere pronta a fornire ulteriore aiuto all'Ucraina».

10.15 - Zelensky visita Kherson

Il presidente ucraino Zelensky, si è recato in visita a Kherson, la città ucraina da poco liberata dai russi. La visita non era stata annunciata ed e' stata resa nota da fonti della presidenza. Secondo la Reuters, che ha un testimone sul posto, Zelensky ha ringraziato la Nato e i Paesi alleati europei per il sostegno e ha parlato alle truppe. «Stiamo andando avanti. Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese».

9.40 – Napoli, sdoganato carico 7.063 tonnellate da Ucraina

Un carico da 7.063 tonnellate di grano a bordo della motonave AK BROTHERS proveniente dall'Ucraina è stato sdoganato dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli dell'Ufficio di Napoli 2 in serviziop in servizio al porto di Torre Annunziata-Castellamare di Stabia. La nave, battente bandiera panamense, è partita dal porto ucraino di Izmail in data 30 ottobre 2022. I funzionari dell'Agenzia hanno eseguito nei giorni scorsi tutte le procedure previste dalla normativa doganale vigente, compreso il prelievo di campioni di grano che sono stati inviati al Laboratorio Chimico di Napoli per accertarne la qualità del grano tenero.

9.00 – Sul campo

Le forze ucraine hanno respinto gli attacchi russi vicino a Novoselivske, Stelmakhivka e Bilohorivka nell'oblast di Luhansk e Bilohorivka, Kurdiumivka, Vodiane e Marinka nell'oblast di Donetsk. Lo ha reso noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine, aggiungendo che, nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno lanciato quattro missili, 13 attacchi aerei e circa 60 attacchi attraverso lanciarazzi multipli.

8.50 – Il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine

La Russia ha perso nell'ultimo giorno 510 uomini, facendo salire a 81,370 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 81.370 uomini, 2.848 carri armati, 5.748 mezzi corazzati, 1.839 sistemi d'artiglieria, 393 lanciarazzi multipli, 206 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 278 aerei, 261 elicotteri, 4.316 autoveicoli, 16 unità navali e 1.509 droni.

8.45 – Una famiglia di quattro persone uccisa da una mina nel Kherson

Una famiglia di quattro persone, tra cui un bambino di 11 anni, è stata uccisa dopo che l'auto su cui viaggiavano è passata sopra a una mina nel villaggio di Novoraiskm nella regione di Kherson. Lo ha reso noto su Telegram Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino.

8.40 – L’intelligence britannica: "L'inverno porterà un cambiamento nelle condizioni di conflitto"

«L'inverno porterà un cambiamento nelle condizioni di conflitto, tra cui meno offensive, linee difensive più statiche e un maggiore rischio di malfunzionamento delle armi. La riduzione delle ore di luce diurna, il cambiamento della temperatura e del tempo presenteranno sfide uniche per i soldati che combattono». Lo afferma l'ultimo rapporto sul conflitto in Ucraina pubblicato su Twitter dell'intelligence britannica. «Con il calo delle temperature, è molto probabile che le forze prive di abbigliamento e alloggio per il clima invernale subiscano danni dovuti al freddo», prosegue il ministero della Difesa britannico. «Un aumento delle precipitazioni, della velocità del vento e delle nevicate fornirà ulteriori sfide al già basso morale delle forze russe».

8.15 – Borrel: “L'Ucraina deciderà cosa fare. Nostro dovere è sostenerla”

«Oggi daremo il via libera alla missione di addestramento per l'esercito ucraino. Sarà operativa in un paio di settimane. Sara' in Polonia e vi parteciperanno molti Paese, coinvolgerà 15 mila soldati ucraini». Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles. «Le notizie dalla guerra sono buone per gli ucraini. Oltre alla riconquista di Kherson, l'esercito russo si sta ritirando. Questo dimostra che la scelta di sostegno militare ucraino era quella giusta. Dobbiamo continuare il nostro sostegno», ha aggiunto. «Ora negoziati di pace? L'Ucraina deciderà cosa fare. Nostro dovere è sostenerla».

8.00 – L’allerta aerea in sette regioni

Nella notte di domenica un'allerta aerea è stata dichiarata in sette regioni dell'Ucraina. Lo afferma la Tass, citando fonti ufficiali. Secondo la fonte, l'allerta aerea è stata dichiarata nelle regioni ucraine di Dnepropetrovsk, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Kharkov e Cherkasy.

7.15 – Zelensky : “A Kherson la Russia colpevole di crimini di guerra”

«Nella regione di Kherson l'esercito russo si è lasciato alle spalle le stesse atrocità compiute in altre regioni del nostro paese dove è stato in grado di entrare». Lo ha detto Zelensky nel suo discorso in video notturno, aggiungendo che «troveremo e consegneremo alla giustizia ogni assassino. Senza dubbio». Il presidente ucraino ha affermato che gli investigatori hanno scoperto più di 400 crimini di guerra nelle aree di Kherson abbandonate dalle forze russe mentre si ritiravano e che hanno trovato corpi di civili e soldati. Da parte sua, Mosca nega che le sue truppe bersaglino intenzionalmente i civili. Nel frattempo le autorità ucraine hanno imposto il coprifuoco notturno e limitato i viaggi dentro e fuori Kherson.