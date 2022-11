G20: “No a un’era di guerra, Mosca si ritiri”. Meloni vede Biden, focus su Cina e Ucraina. Dopo l’incontro con Erdogan: “Insieme contro l’immigrazione irregolare”

Oggi entra nel vivo il G20 a Bali, in Indonesia, che ha già visto il discorso in videocollegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e che vede il debutto tra i grande del pianeta di Giorgia Meloni, che è intervenuta parlando della guerra in Ucraina e della pandemia: «Quando l'Indonesia ha assunto la Presidenza del G20 era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina e il devastante impatto che ciò avrebbe avuto sull'ordine mondiale e sulle nostre economie – ha detto –. Per riuscire nella sua missione, il G20 deve avere il coraggio di confrontarsi con le sfide più difficili in agenda, a partire dalle conseguenze del conflitto ucraino in ambito economico, energetico e alimentare che stanno investendo tutti e stanno senza dubbio colpendo in maniera preponderante i Paesi in via di sviluppo. Presidente Widodo – ha poi aggiunto rivolgendosi al presidente indonesiano –, l'anno scorso a Roma nessuno avrebbe pensato che si sarebbe arrivati a questo, con la guerra, la crisi alimentare e l'emergenza energetica. Ma non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci». «Abbiamo reagito e abbiamo continuato a lavorare insieme. Non solo su energia e cibo, ma anche su tante altre sfide: la difesa dell'ambiente, il contrasto ai cambiamenti climatici, infrastrutture più efficienti, un'istruzione di qualità, assistenza sanitaria per tutti. Le generazioni future meritano un mondo migliore e tutti noi abbiamo il dovere di lavorare in questa direzione». «L'Italia, insieme all'Ue – ha concluso –, sta intervenendo per fare fronte alla spropositata e sproporzionata crescita dei prezzi dell'energia, per aumentare la produzione nazionale e accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento».

«La pandemia – ha aggiunto Meloni – ha mostrato la grande fragilità delle nostre società dinnanzi a crisi sanitarie inaspettate. Una situazione di pericolo che abbiamo il dovere di affrontare in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare la libertà dei nostri cittadini in nome della tutela della loro salute. Libertà e salute si tengono insieme. Perché certamente, se non si ha la salute a nulla serve la libertà. Ma di contro, cos'è la salute senza libertà?».

18 – Giorgetti vede l’omologo turco Nebati, focus su Pernigotti

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato oggi il ministro dell'Economia turco Nureddin Nebati al termine dei lavori del G20 a Bali. Un colloquio franco e cordiale sulle condizioni economiche dei due Paesi durante il quale Giorgetti ha ricordato al collega la situazione della Pernigotti, azienda ora di proprietà turca. Nella giornata di oggi Giorgetti ha partecipato anche agli incontri bilaterali con i presidenti Biden e poi Erdogan.

17.10 – Cina con Russia: contraria a usare la parola guerra

La Cina si è unita alla Russia nell'opporsi all'uso della parola "guerra" per descrivere l'invasione dell'Ucraina nel comunicato congiunto del G20. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il comunicato finale dovrebbe includere la parola "guerra" mettendo comunque in evidenza i punti di vista diversi di alcuni paesi sul conflitto e il suo impatto globale.

16.30 – Sanchez a Xi: pressing su Putin per fine guerra Ucraina

Anche il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez si unisce al coro di voci che chiedono al presidente cinese, Xi Jinping, di fare pressioni sul presidente russo, Vladimir Putin, per porre fine alla guerra in Ucraina. La richiesta è arrivata durante il colloquio con Xi a margine del G20 di Bali, durato circa quaranta minuti. Sanchez ha chiesto a Xi di "intercedere come potenza stabilizzatrice affinché Putin metta fine alla guerra in Ucraina", secondo una nota dell'ufficio del primo ministro citata dai media spagnoli, ed entrambi i leader hanno anche affrontato la necessità di "collaborare per trovare soluzioni alla crisi nata dalla guerra e che colpisce soprattutto il settore energetico e alimentare". Oltre a Sanchez, anche il presidente francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro australiano, Anthony Albanese hanno fatto oggi a Xi la stessa richiesta, già presentata al presidente cinese, nei giorni scorsi, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.

15.05 – Lavrov lascia Bali e torna a Mosca

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha lasciato Bali, dove guidava la delegazione di Mosca al G20, ed è ripartito per la Russia. Lo riferisce l'agenzia stampa Tass. Il vertice del G20 si concluderà domani.

14.40 – In corso cena di gala, per i leader abiti locali

È in corso a Bali la cena di gala organizzata al termine della prima giornata di lavori del G20. Tutti i leader, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono arrivati indossando alcuni capi della tradizione locale. Ad aprire la serata, uno spettacolo di musica e danze balinesi.

14.23 – Biden salta la cena di gala, “non ha il Covid”. “Aveva bisogno di sbrigare alcune cose, niente di urgente”

Joe Biden ha dato forfait alla cena di gala del G20 dopo una lunga e intensa giornata di vertice e bilaterali. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente americano a Bali. Secondo quanto si apprende dalla Casa Bianca Biden «non ha il Covid ma aveva bisogno di sbrigare alcune cose stasera, ma niente di urgente!».

13.48 – Xi e Macron, rispetto integrità territori e sovranità Kiev

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron a margine del G20 di Bali. I due hanno chiesto il «rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina». Xi ha aggiunto davanti ai leader del G20 che «l'economia globale non deve essere usata come arma. Dobbiamo opporci risolutamente al tentativo di politicizzare le questioni alimentari ed energetiche o di usarle come strumenti e armi».

G20, Macron a Xi: "Uniamo le forze contro la guerra in Ucraina"

13.32 – Sánchez a Xi, usi sua influenza per ottenere la pace. Incontro di 40 minuti tra i due leader a Bali

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice del G20 di Bali. Nel corso del meeting, Sánchez ha chiesto a Xi di «utilizzare la propria influenza come potenza stabilizzatrice per far sì che Putin metta fine alla guerra», secondo quanto affermato dalla ministra portavoce del governo spagnolo, Isabel Rodríguez. L'incontro tra i due leader, ha spiegato, è durato circa 40 minuti.

13.23 – Fernández incontra Xi dopo breve ricovero in ospedale. Malessere dovuto a ipotensione e gastrite erosiva

Il presidente argentino Alberto Fernández ha incontrato oggi a Bali, a margine del G20, il collega cinese Xi Jinping per esaminare i numerosi temi, soprattutto economici, delle relazioni bilaterali. L'incontro, riferisce l'agenzia di stampa Telam, è durato 20 minuti ed è avvenuto dopo alcune ore in cui il capo dello Stato argentino ha dovuto sospendere la sua partecipazione ai lavori del vertice per sottoporsi ad esami clinici nel Sanglah General Hospital di Bali. Un bollettino medico firmato dal medico personale di Fernández , Federico Saavedra, ha precisato che si è trattato di «uno stato di ipotensione, accompagnato da una gastrite erosiva».

13.18 – Corea Nord: Seul chiede a Xi un ruolo più attivo sul nucleare. In risposta alle “provocazioni senza precedenti” di Pyongyang

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha chiesto all'omologo cinese Xi Jinping di svolgere «un ruolo più attivo e costruttivo» sul programma nucleare della Corea del Nord, nel primo bilaterale tenuto nel pomeriggio a Bali, a margine del G20, tra i timori sul settimo test atomico dello Stato eremita. Yoon ha notato che il Nord «ha recentemente aumentato le sue minacce nucleari e missilistiche continuando a portare avanti provocazioni a un ritmo senza precedenti», si legge in una nota dell'Ufficio presidenziale di Seul. La Cina, unico grande alleato del Nord, si ritiene abbia le leve per frenare i piani nucleari di Pyongyang.

13.15 – G20: Anne Hathaway, mettere donne al centro ripresa economica. Ambasciatrice UN Women, futuro mondo dipende anche da loro

«Vi esorto a mettere le donne al centro della crescita e della ripresa economica». È stato l'appello dell'Ambasciatrice di buona volontà delle donne delle Nazioni Unite , l'attrice Anne Hathaway in un videomessaggio al G20 di Bali. «Il progresso per le donne e le ragazze – afferma Hathaway – è in una drammatica retromarcia in molti paesi. I diritti e le libertà che le donne e le ragazze avevano vissuto come normali, lavorare, imparare, fare delle scelte riguardo al proprio corpo, sono stati bruscamente portati via. Alcune di queste perdite sono state legiferate o imposte dalle autorità governative contro una coraggiosa resistenza. Altre sono state portate alla luce e acuite da crisi globali senza precedenti come la pandemia da Covid-19». «Il futuro del mondo dipende anche dalla partecipazione e dalla leadership delle donne» ha concluso Hathaway.

12.52 – Meloni a Erdogan, avanti determinati contro terrorismo. Premier esprime vicinanza a popolo turco per l'attentato

Nel corso del colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso personalmente la sua vicinanza, e quella del governo, al popolo turco per il vile attentato terroristico in cui sono morti civili innocenti. I due leader hanno convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione nella lotta comune contro il terrorismo. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota.

12.49 – Meloni vede Erdogan, insieme contro immigrazione irregolare. Favorire risoluzione crisi libica. Mediterraneo centrale

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del G20 con il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Nel corso del colloquio, riferisce una nota di Palazzo Chigi, i due leader hanno posto l'accento sulla necessità di lavorare insieme per contrastare la migrazione irregolare e favorire la risoluzione della crisi libica. Meloni e Erdogan hanno anche concordato sull'opportunità di cogliere insieme le vaste potenzialità della regione Mediterranea.

12.42 – G20: Meloni vede Biden, alleanza transatlantica solida. Eccellente cooperazione su sfide globali,da economia a sicurezza

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del Vertice dei Paesi del G20 con il Presidente degli Stati Uniti Joseph R. Biden. Il colloquio si è incentrato sulla solidità dell'alleanza transatlantica e sull'eccellente cooperazione per fare fronte alle sfide globali, dalla crescita economica alla sicurezza comune. Lo comunica Palazzo Chigi. Meloni e Biden hanno ribadito i profondi e duraturi legami tra le nostre Nazioni e il forte interesse a rafforzare ulteriormente il partenariato nei numerosi settori di interesse reciproco.

12.40 – Casa Bianca, sostegno a Kiev nel colloquio Biden-Meloni. “Energia e clima tra le sfide di cui hanno discusso i 2 leader”

Il Presidente Biden ha incontrato oggi il Primo Ministro italiano Meloni a margine del Vertice del G20 a Bali per coordinare le risposte a una serie di sfide globali, tra le quali la crisi climatica e l'uso dell'energia come arma da parte della Russia. I due leader hanno anche discusso del loro impegno a continuare a fornire all'Ucraina il sostegno necessario per difendersi e a ritenere la Russia responsabile della sua aggressione. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota.

12.36 – Casa Bianca, Biden-Meloni discusso sfide poste da Pechino

Il Presidente Biden ha incontrato oggi il Primo Ministro italiano Meloni a margine del Vertice del G20 a Bali per coordinare le risposte a una serie di sfide globali, tra cui quelle poste dalla Repubblica Popolare Cinese. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota.

12.15 – I leader arrivano al Wisnu Kencana per la cena di gala

Al Garuda Wisnu Kencana Park di Bali, uno dei principali siti d'importanza culturale dell'Indonesia, è al momento in corso la cerimonia di benvenuto per le delegazioni. I leader del G20, ospiti del presidente indonesiano Joko Widodo, terranno qui la loro cena di gala. Il summit continuerà domani con gli eventi collaterali, i bilaterali e la sessione di lavoro dedicata alla trasformazione digitale. Alle 15:00, ora locale, avrà luogo la cerimonia di chiusura del vertice e il passaggio di consegne all'India, che ospiterà l'edizione 2023 del G20.

11.52 – G20: Meloni incontra Erdogan a Bali

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a margine del vertice del G20 a Bali. Lo rende noto Anadolu.

11.50 – Concluso incontro Meloni-Biden, quasi un'ora di colloquio

Si è concluso l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Usa, Joe Biden a margine dei lavori del G20. Il faccia a faccia, riferisce palazzo Chigi, è durato quasi un'ora.

11.35 – Scholz, segni consenso G20 su inaccettabilità guerra

Dal G20 di Bali stanno giungendo segni incoraggianti sulla possibilità di un messaggio quasi unitario sull'inaccettabilità della guerra russa all'Ucraina e dell'utilizzo di armi nucleari. Lo ha dichiarato ai cronisti il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al G20 di Bali, riporta il Guardian. «C'è un consenso che sta guadagnando terreno qui», ha detto Scholz, che a proposito del suo colloquio con il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha spiegato che «è stato vicino a me e ha detto un paio di frasi, questa è stata la conversazione». Scholz ha aggiunto che intende mantenere i contatti con il Cremlino per trovare soluzioni che conducano alla fine del conflitto.

11.30 – Lavrov, brevi incontri con Macron e Scholz a margine G20

Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha affermato di aver incontrato a margine del G20 a Bali il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo riporta la Tass. Lavrov li ha definite «brevi conversazioni» sul tema della risoluzione del conflitto in Ucraina. «Oggi ho avuto un breve colloquio con il presidente Macron, che ha ribadito la sua intenzione di continuare i contatti con il presidente Putin per trovare degli accordi che risolvano l'intera situazione», ha dichiarato Lavrov.

11.13 – Fonti Ue, migranti tra i temi discussi da Meloni e Michel

Nell'incontro che si è tenuto a margine del G20 a Bali tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è discusso di «molti argomenti europei tra cui la migrazione, un tema in alto nell'agenda europea». Lo ha dichiarato un alto funzionario europeo. «Principalmente si è trattato di una riunione che ha dato seguito rispetto al bilaterale che i due presidenti hanno avuto a Bruxelles» lo scorso 3 novembre, ha aggiunto un altro funzionario.

11.05 – Lavrov, Occidente cerca di imporre condanna Russia al G20

I Paesi occidentali hanno «cercato in ogni modo di politicizzare» la dichiarazione finale del vertice del G20, cercando di imporre un linguaggio che «implicherebbe la condanna delle azioni della Russia da parte di tutto il G20, compresi noi». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov citato dalla Tass.

11.00 – Lavrov: le proposte di pace di Zelensky non realistiche

Le proposte presentate dal presidente Volodymyr Zelensky al vertice del G20 per la pace in Ucraina sono «non realistiche e non adeguate». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov intervenendo al summit. La Russia vuole vedere «fatti concreti, e non parole» sull'influenza esercitata dall'Occidente su Zelensky perché accetti di negoziare, ha aggiunto Lavrov.

10.40 – La bozza del documento finale: “No a un'era di guerra. La Russia lasci l’Ucraina”

La fase storica attuale «non deve essere di guerra». È quanto è scritto nella bozza di documento finale del G20 sottoposto al leader del G20. Secondo quanto indicato da varie fonti, la condanna del ricorso alla guerra e all'uso di armi nucleari è netta essendo considerata «inammissibile». La dichiarazione sottolineerà che è fondamentale sostenere il diritto internazionale e il sistema multilaterale a salvaguardia della pace e della stabilità internazionale così come è fondamentale la ricerca di una soluzione pacifica dei conflitti. I leader del G20 chiederanno il ritiro della Russia dai territori occupati in Ucraina.

Una fonte diplomatica indica che nella dichiarazione finale sarà ribadita la necessità di dare risposte economiche alla crisi attuale (rallentamento dell'attività combinata a restrizione monetaria) all'insegna della cooperazione. Ciò deve riguardare anche il rafforzamento del commercio. Inoltre viene indicata la necessità di rispondere agli eventi economici con agilità, un termine che ricorre spesso sia in Europa sia negli Stati Uniti da parte dei responsabili politici e della politica monetaria. Questa mattina la responsabile del Fmi Georgieva aveva lanciato l'allarme per il rischio di protezionismo diffuso.

10.30 – Xi sollecita il miglioramento dei rapporti con l'Australia

Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato il «miglioramento» e lo «sviluppo» delle relazioni con l'Australia nel bilaterale di Bali, a margine del G20, con il premier Anthony Albanese, il primo formale tra i leader dei due Paesi in più di cinque anni di tensioni diplomatiche e commerciali. «Dovremmo migliorare, mantenere e sviluppare le nostre relazioni, poiché sono coerenti con gli interessi fondamentali delle persone di entrambi i Paesi», ha aggiunto Xi, secondo i media australiani. I colloqui sono durati 32 minuti, segnando comunque una svolta delle relazioni. Canberra è un fornitore primario della Cina di materie prime.

10.20 – Incontro Meloni-Michel

A margine dei lavori del G20 la presidente del consiglio Giorgia Meloni ho avuto un incontro con Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.

10.15 – Faccia a faccia Erdogan-Macron

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un faccia a faccia con il collega francese Emmanuel Macron. L'incontro è avvenuto a margine del G20. A renderlo noto l'ufficio della presidenza turca.

10.05 – Michel: Mosca fermi l’aggressione e rispetti la Carta dell’Onu

«Questo G20 si svolge in un mondo molto diverso dal nostro incontro dello scorso anno a Roma. La Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e membro del G20, sta attaccando la nazione libera e sovrana dell'Ucraina». Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una dichiarazione a margine del G20 di Bali. «La guerra della Russia ha un impatto su tutti noi, non importa dove viviamo, dall'Europa all'Africa, al Medio Oriente. E l'unico modo migliore per porre fine all'acuta crisi alimentare ed energetica è che la Russia metta fine a questa guerra insensata e rispetti la Carta delle Nazioni Unite».

10.00 – Modi: “Eliminare tutte le restrizioni al commercio dell’energia”

«Sono sicuro che l'anno prossimo, quando il G20 si terrà nella terra sacra di Buddha e Gandhi, ci troveremo d'accordo per un forte un messaggio di pace al mondo»: con queste parole, il premier indiano Narendra Modi ha concluso il suo primo intervento. L'agenzia di stampa indiana Pti riferisce che Modi ha sottolineato la necessità di eliminare tutte le restrizioni alla fornitura di energia e ha fatto appello alla stabilità, enfatizzando la necessità di risolvere il conflitto in Ucraina attraverso vie diplomatiche. Nel corso della sessione dedicata alla sicurezza alimentare ed energetica, Modi ha detto che «la guerra in Ucraina, il climate change e la pandemia hanno creato una crisi globale che sta colpendo i poveri di tutti i paesi. È giunto il momento di mostrare una volontà comune di fermare il conflitto». Modi ha aggiunto che i paesi poveri non hanno la capacità finanziaria per reagire a questa doppia sfida, e ha sottolineato che le istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite «non sono riuscite ad esprimere risposte accettabili a queste sfide. Abbiamo fallito tutti e non abbiamo trovato risposte utili; per questo, il mondo ha grandi aspettative verso il nostro summit».

09.50 – Infantino (Fifa): “Cessate il fuoco in Ucraina durante i Mondiali”

"Il mio appello a tutti voi è di pensare a un cessate il fuoco temporaneo per un mese, per la durata della Coppa del Mondo, o almeno alla realizzazione di alcuni corridoi umanitari o a qualsiasi cosa che possa portare alla ripresa del dialogo come primo passo verso la pace". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel suo intervento al G20 di Bali auspica una sospensione dell'attività bellica in Ucraina per tutta la durata dei Mondiali di calcio in Qatar. "Non siamo così ingenui da credere che il calcio possa risolvere i problemi del mondo - aggiunge Infantino - Sappiamo che il nostro obiettivo principale come organizzazione sportiva è, e deve essere, lo sport". "Il fatto che il calcio unisca il mondo - continua il numero uno della Fifa - può essere l'innesco di un gesto positivo".

09.35 – Colloquio Lavrov-Guterres

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha avuto un colloquio con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres a margine del vertice del G20 a Bali. Lo ha fatto sapere la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Tass.

09.30 – Giorgetti vede il ministro delle Finanze dell’Arabia Saudita

«A margine del G20 a Bali, incontro tra il ministro Giorgetti e il ministro delle finanze Arabia Saudita Mohammed al-Ja-Daan, per discutere della situazione economica, crisi energetica e sue conseguenze economiche e per la cooperazione tra i due paesi». Lo scrive su Twitter il Mef, postando alcune immagini del bilaterale, che si è tenuto ieri sera all'arrivo della delegazione italiana sull'isola, e del ministro insieme alla premier Giorgia Meloni nelle sessioni ufficiali del vertice in corso in Indonesia.

09.25 – Biden incontra Erdogan e poi Macron

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato prima il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ed ora il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, a margine del G20 in corso a Bali. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu.

09.20 – Meloni al tavolo presidenziale con Biden, Xi e Modi

Alla seconda sessione dei lavori del G20 a Bali -focus sulla salute- il presidente del Consiglio Giorgia Meloni siede al tavolo “presidenziale” con lo statunitense Joe Biden, il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi.

09.10 – Gentiloni: “Russia isolata”

“Al G20 di Bali dopo l'incontro tra Biden e Xi Jinping anche oggi buona volontà di cooperazione globale su sicurezza alimentare, energia, salute. Russia isolata”. Così il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter.

09.00 – Salta la tradizionale foto di gruppo pre summit?

È giallo al G20 sulla tradizionale foto di gruppo d'inizio vertice. Lo scatto, che di solito avviene prima dell'inizio della prima sessione, questa mattina non c'è stato. La presidenza indonesiana però «non conferma né smentisce» che la foto sia stata cancellata. Alla vigilia del summit alcuni media hanno scritto che molti leader non erano favorevoli a comparire al fianco del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha detto questa mattina che si sarebbe «coordinato» con il G7 a proposito ma anche di «non voler rendere la vita difficile» all'Indonesia, che ospita il vertice.

08.50 – Meloni: “Le pandemie non sono finite: più fondi e mai più impreparati”

«Secondo l'Oms la fine dalla pandemia di Covid-19 è in vista, ma le pandemie non sono finite. Al contrario, gli esperti ci avvertono che potrebbero verificarsi più spesso. Il cambiamento climatico, la distruzione dell'ambiente, l'inquinamento e i viaggi frequenti contribuiscono alla diffusione delle malattie. La Presidenza italiana del G20 si è concentrata lo scorso anno sull'approccio olistico One Health (nota). Esso copre tutti gli aspetti dell'assistenza sanitaria, nel senso più ampio possibile, ed è l'unica soluzione sostenibile nel lungo termine. Ci renderà anche più preparati per le possibili crisi sanitarie dei prossimi anni. Non possiamo permetterci di essere presi di nuovo alla sprovvista». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla seconda sessione plenaria “Global Health” al G20 di Bali, esordendo nel suo discorso con un vecchio adagio italiano: «La salute è tutto». «Preparazione, prevenzione e risposta alle pandemie richiedono risorse, finanziamenti affidabili e una maggiore capacità di mobilitare fondi - ha rimarcato il premier -. A tal fine, la Joint Finance-Health Task Force, co-presieduta da Italia e Indonesia, ha varato un apposito Financial Intermediary Fund. Il Fondo dovrebbe diventare pienamente operativo entro la fine dell'anno. Quindici paesi donatori e tre charities si sono già impegnati a donare 1,4 miliardi di dollari. L'Italia è il terzo donatore, dopo Stati Uniti e Commissione europea».

08.22 – Lavrov, bene conferma Xi, avanti cooperazione con Cina

La Russia saluta con favore la rielezione di Xi Jinping a leader del Partito comunista cinese e si augura che continui la collaborazione fra Mosca e Pechino: lo ha dichiarato, citato dall'agenzia Tass, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, durante il suo incontro faccia a faccia con il presidente cinese al vertice al G20 in corso a Bali, in Indonesia. Lavrov ha detto di essere sicuro sulla «continuità di approccio lungo il sentiero di una partnership tout court e che la collaborazione strategica (fra i due Paesi) si assicurata», scrive la Tass da Denpasar, Bali

08.00 – Breve colloquio tra Meloni e Scholz

Breve scambio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il tedesco Olaf Scholz, a margine: il Cancelliere si è avvicinato alla premier italiana e i due hanno avuto un breve colloquio prima dell'avvio della seconda sessione di lavori del G20, dedicata alla salute globale. Prima di prendere posto al tavolo Scholz si è intrattenuto anche con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.